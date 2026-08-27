Legea lustrației, pe lista priorităților legislative ale liberalilor

Deputații PNL și-au prezentat joi prioritățile legislative pentru sesiunea de toamnă a Parlamentului, care începe la 1 septembrie, iar printre proiectul figurează și unul ce readuce în dezbatere un subiect abandonat de politicieni în urmă cu aproape 15 ani – lustrația.

Strania apariție pe listă a unei legi a lustrației, la 37 de ani de la Revoluție, este explicată de deputatul liberal Gigel Știrbu astfel:

„La aproape patru decenii de la căderea comunismului, România trebuie să închidă cu demnitate un capitol pe care politica l-a amânat prea mult. Este o datorie morală față de victimele regimului comunist și față de generațiile care vin”.

Legea lustrației, un proiect declarat eșuat definitiv în 2012

Cel mai straniu proiect este cel al lustrației, propus la 37 de ani de la Revoluție, după rateuri succesive ale demersurilor inițiate imediat după Revoluție, prin Proclamația de la Timișoara.

Nicio încercare nu a reușit să ducă la un regim general de interdicții temporare pentru foștii demnitari comuniști și oameni ai aparatului represiv, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în alte state din fostul bloc comunist.

Cel mai dezbătut și aproape de adoptare a fost un proiect dezvoltat în jurul anului 2010, blocat în final de controlul de constituționalitate.

Lustrația viza în varianta românească o interdicție temporară de a candida ori de a fi numit în anumite funcții publice, pe baza deținerii unor funcții în PCR, UTC, Securitate sau în alte structuri ale statului comunist, inclusiv cu pierderea unor drepturi de genul pensiei.

Cele mai importante încercări

Proclamația de la Timișoara, 11 martie 1990. Punctul 8 a fost prima formulare publică majoră a ideii: legea electorală ar fi trebuit să interzică, pentru primele trei legislaturi consecutive, candidatura foștilor activiști comuniști și a foștilor ofițeri de Securitate; era propusă și excluderea foștilor activiști din candidatura la Președinție.

Moțiunea „Ticu” Dumitrescu (foto), decembrie 1993. Senatorul Constantin „Ticu” Dumitrescu a propus excluderea din funcții publice importante a foștilor informatori ai Securității implicați voluntar în poliția politică. Moțiunea a primit un sprijin parlamentar semnificativ, însă demersul a rămas pur politic, nu s-a transformat :într-o lege cu proceduri, instituții competente și sancțiuni aplicabile.

Cele două decizii CCR care au închis dezbaterea

Un proiect adoptat în 2010 prevedea o interdicție de cinci ani și verificări pe baza declarațiilor pe propria răspundere, cu rol pentru CNSAS.

Prin Decizia nr. 820 din 7 iunie 2010, CCR a declarat neconstituțională legea în ansamblu, înainte de promulgare. Curtea a considerat că ea crea o prezumție globală de vinovăție pentru simpla apartenență la anumite structuri, fără analiza conduitei concrete a fiecărei persoane.

CCR a apreciat și că măsura era excesiv de târzie — la peste 21 de ani de la căderea regimului —, neproporțională și incompatibilă cu restrângerea drepturilor electorale și a accesului la funcții publice. Curtea a subliniat că lustrația poate avea, în principiu, un rol temporar într-o tranziție democratică, dar nu poate deveni epurare, răzbunare sau sancțiune colectivă.

În 2012, CCR a intervenit din nou prin Decizia nr. 308/2012, având ca obiect includerea procurorilor în categoria persoanelor lustrabile (art. 1 lit. g) din lege). După acest nou blocaj, proiectul nu a mai fost adus într-o formă constituțională, coerentă și aplicabilă.

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