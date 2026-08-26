Legea integrității a fost adoptată și pleacă spre promulgare, cu tot cu amendamentul care îl revocă din funcția de primar pe Dominic Fritz

Plenul Senatului a votat pentru aprobarea raportului de admitere a Legii ANI în forma adoptată după reexaminare de Camera Deputaților, adică cu tot cu așa – numitul amendament Dominic Fritz.

S-au înregistrat 106 de voturi „pentru” și 19 „contra”.

USR a votat împotrivă, la fel ca şi la Camera Deputaţilor, în timp ce PNL și UDMR au optat pentru adoptare, cu explicația că nu vor ca România să piardă cele 770 de milioane de euro din PNRR corespunzătoare acestui jalon.

”Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curţii Constituţionale, noi am învăţat să respectăm deciziile instituţiilor de drept, motiv pentru care am luat act şi respectăm decizia Curţii Constituţionale. Şi da, votăm pentru români. Vom vota această propunere legislativă pentru ca România să nu piardă cei 70 de milioane, pentru că nu putem să susţinem că vrem bine românilor atâta vreme cât nu ne interesează şi lucrurile care fac ca românii să trăiască mai bine”, a spus liberalul Daniel Fenechiu, în plenul Senatului.

PSD și AUR au votat pentru, social-democrații fiind cei care au introdus amendamentul ce-l vizează pe Dominic Fritz.

Amendamentul Fritz și suspiciunile de încălcare a Constituției, a statului de drept și a legislației europene

Așa-numitul amendament Fritz, introdus de PSD și votat de social-democrați împreună cu formațiunea suveranistă AUR, impune încetarea de drept, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, a funcției, demnității sau mandatului aleșilor declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese.

Prevederea îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că acesta s-a aflat în conflict de interese.

Amendamentul a fost declarat constituțional de către CCR, deși Curtea admite că principiul neretroactivității legii civile „este de rang constituțional și are o valoare absolută”. CCR a motivat decizia explicând că legea nouă poate fi aplicată efectelor viitoare ale unor situații juridice născute sub legea veche, dar care nu s-au consumat încă.

Legea nouă nu ar sancționa retroactiv fapta veche, ci ar reglementa efectele viitoare ale unei situații juridice încă neconsumate, susțin judecătorii.

Domini Fritz a anunțat că se va adresa CEDO.

USR a votat împotriva proiectului

Miercuri, senatorul USR Sorin Şipoş a declarat de la tribună că discursul actual al PSD-ului nu e pentru legea integrităţii, ci e împotriva unui partid.

”E un discurs împotriva USR-ului şi asta sublinează încă o dată că, de fapt, PSD-ul s-a folosit, aşa cum s-a folosit mereu, de legi împotriva statului de drept. (..) Astăzi votăm că noua regulă în România este că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv asupra unui mandat câştigat prin vot. Votăm restrângerea retroactivă a dreptului de a fi ales”, a spus Şipoş în plen.

El a mai afirmat că ”PSD a legat cu bună ştiinţă un amendament cu dedicaţie, introdus prin fals în acte publice, în Camera Deputaţilor, de un jaloneEuropean, ca să transforme fiecare vot într-un vot împotriva banilor”.

”Cine votează pentru, nu salvează banii europeni, validează şantajul. Şi şantajul acesta se repetă. USR votează împotriva unui precedent. Precedentul de data aceasta se numeşte Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră”, a afirmat el.

Decizia Curţei Constituţionale spune clar cine a viciat în trecut mandatul şi-l poate pierde pe cel în curs, chiar dacă a fost deja sancţionat.

”Parlamentari, primari, preşedinţi, consilieri locali, toţi sunt în pericol. Cine crede că se opreşte la Timişoara nu a citit istoria. Alegerea de azi nu este între bani şi Friz. Ăsta este şantajul PSD. Alegerea de azi este pentru democraţie sau împotriva democraţiei, pentru statul de drept sau împotriva statului de drept. Noi am pus soluţia unei legi curate pe masă. Depinde acum de responsabilitatea parlamentarilor, dacă va vota o lege împotriva statului de drept, împotriva obţinerii fondurilor europene, sau va alege o cale curate”, a spus Şipoş.

Declarațiile de avere ale parlamentarilor vor fi din nou publice

În forma adoptată de Camera Deputaților, deputații au votat mai multe amendamente, în acord cu CCR, între acestea unul susținut de parlamentarii PSD, PNL, USR, UDMR și din grupul minorităților, la recomandarea Agenției Naționale de Integritate, pentru ca averile demnitarilor să fie din nou publice.

În urma declarațiilor de interese și a celor de avere completate de demnitari, ANI va genera o fișă publică privind interesele financiare, care va fi completată de la 1 ianuarie 2027.

Fișa se menține pe pagina de internet a ANI pe o perioadă de 5 ani de la publicare.

Printr-un amendament al USR, a fost eliminată prevederea potrivit căreia agenția asigură publicarea declarațiilor de interese financiare pe pagina sa de internet, în termen de cel mult 60 de zile de la generare, pentru soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuți la art. 18 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu șeful Cancelariei prim-ministrului, cu secretarul general și cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum și cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului, cu președinții Consiliilor județene.

În cuprinsul fișei publice privind interesele financiare nu pot fi făcute publice:

date de identificare ale declarantului, respectiv: codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reședință, precum și inițiala prenumelui tatălui; indicațiile, altele decât denumirea județului, referitoare la localizarea imobilelor supuse declarării; elementele de identificare a bunurilor mobile care pot conduce la localizarea acestora; semnătura declarantului; informațiile privind starea civilă, inclusiv cele referitoare la divorț și modalitatea realizării partajului; informațiile financiare referitoare la numerele conturilor bancare, codurile IBAN și denumirea completă a unităților bancare;

numele și prenumele, precum și orice alte date cu caracter personal referitoare la orice alte persoane care, potrivit legii, trebuie menționate în declarațiile prevăzute în anexe.

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