Legea bugetului 2026 este constituțională – CCR

Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale pentru 2026 sunt constituționale, a stabilit joi CCR, respingând astfel sesizările formațiunii AUR.

Legile pleacă, astfel, la promulgare.

Pe 23 martie, după aprobarea în Parlament, AUR a contestat cele două legi, acuzând neconstituționalitatea acestora din motive de procedură, dar și de conținut. Formațiunea a solicitat CCR să oprească intrarea în vigoare a acestor „acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”.

Acuzațiile de neconstituționalitate cuprinse în sesizarea AUR:

”Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”.

Comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor. O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului.

Fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală. Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuţia bugetară şi să afecteze direct populaţia şi economia.

Încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă.

”Totodată, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească”.

Ignorarea avizelor instituţiilor consultative, inclusiv ale Consiliului Economic şi Social, precum şi lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali. Aceste practici golesc de conţinut procesul democratic şi transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive.

