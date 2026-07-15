Noul pachet de sancțiuni al SUA împotriva Rusiei vizează „flota fantomă”, Banca Centrală rusă și proiectele de energie. Principalele ținte: China și India, țările europene pot fi exceptate

Senatorii americani au prezentat marți noul proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, relatează Reuters. Conform agenției de presă, forma actualizată a proiectului legislativ atenuează riscurile la care sunt expuse țările care importă petrol, gaze sau uraniu rusesc.

Proiectul, susținut atât de senatori republicani, cât și democrați, urmărește să impună sancțiuni oficialilor ruși și să folosească taxele vamale pentru a determina China și India să își reducă dependența de Rusia ca furnizor de energie.

Marele susținător al proiectului, senatorul republican Lindsay Graham, care a murit sâmbătă seară în urma unei disecții de aortă, anunțase cu doar o zi înainte, în timpul unei vizite în Ucraina, că ajunsese la un acord cu președintele republican Donald Trump pentru avansarea proiectului, la mai bine de un an de la prezentarea acestuia.

Proiectul a fost modificat față de versiunea inițială prezentată în aprilie 2025 de Graham, republican din Carolina de Sud, și Richard Blumenthal, democrat din Connecticut.

Taxe vamale de maximum 100% aplicabile țărilor care importă petrol, gaze și uraniu din Rusia. Țările dependente de energia rusească

Noua versiune reduce taxele vamale care ar putea fi impuse cumpărătorilor terți de petrol și gaze naturale rusești la un maximum de 100% pentru cei mai mari cinci importatori, față de propunerea anterioară, care prevedea o taxă generală de 500%.

De asemenea, textul introduce o excepție pentru țările care importă mai puțin de 15% din exporturile totale de gaze naturale ale Rusiei și care iau măsuri semnificative pentru reducerea acestor importuri. Această prevedere ar putea excepta Japonia, Franța, Ungaria și Belgia.

Cei mai mari cinci cumpărători de țiței rusesc sunt China, India, Slovacia, Ungaria și Azerbaidjan, iar principalii importatori de gaze naturale rusești sunt China, Franța, Japonia, Ungaria și Belgia, potrivit datelor agregate de oficialii SUA care au scris proiectul de lege.

Proiectul impune sancțiuni și asupra „flotei fantomă” de petroliere a Rusiei, adică ambarcațiunilor care nu depind de serviciile maritime occidentale, asupra instituțiilor financiare rusești, inclusiv Banca Centrală a Federației Ruse, precum și asupra celor mai mari proiecte energetice de stat ale Rusiei, printre care Yamal LNG și Arctic LNG 1, 2 și 3.

În plus, noua versiune include o prevedere care îi permite lui Trump să suspende aplicarea sancțiunilor dacă apreciază că acest lucru este în interesul național al SUA.

Presiune în creștere asupra Rusiei

Întrebat despre relaxarea unora dintre prevederile proiectului inițial, unul dintre oficialii Senatului cu care a discutat Reuters a subliniat lunile de negocieri necesare pentru obținerea unui acord cu președintele Donald Trump.

„Acesta este singurul proiect legislativ care beneficiază în prezent de sprijinul tuturor și este probabil singurul care va putea avansa și va exercita asupra Rusiei presiunea pe care ne-o dorim cu toții”, a spus oficialul, sub protecția anonimatului.

Trump le-a declarat marți jurnaliștilor, la Casa Albă, că sancțiunile împotriva Iranului și Hezbollah ar putea fi adăugate proiectului, afirmând că includerea acestor măsuri ar reprezenta „un lucru foarte important”.

Senatorul democrat Blumenthal s-a arătat însă prudent în privința adăugării unor noi ținte.

„Cu tot respectul pentru președinte, el a aprobat acest proiect și ar trebui să mergem mai departe cu el, în loc să îl redeschidem, din punctul meu de vedere, pentru alte potențiale ținte”, le-a spus Blumenthal jurnaliștilor, citat de Reuters.

Întrebat despre declarația lui Trump, un al doilea oficial al Senatului a afirmat că proiectul expune deja sancțiunilor și taxelor vamale țări precum Iranul, care colaborează cu baza industrială de apărare a Rusiei.

Trump și-a exprimat, de asemenea, optimismul că proiectul va fi adoptat și va deveni lege.

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