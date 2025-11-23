Legea ce prevede amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele neconforme, promulgată

Legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele a căror neconformitate este constată în 30 de zile de la vânzare, a fost promulgată.

Prin promulgarea de către preşedinte, proiectul devine Legea nr. 190/2025 și intră în vigoare începând cu 23 noiembrie.

Reglementarea anterioară amendării prevedea că că toți consumatorii au dreptul să primească un produs dacă cel cumpărat nu este conform sau este defect în primele 30 de zile de la cumpărare, dar nu exista nicio pedeapsă față de comercianții care refuzau înlocuirea.

”Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Modificarea asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege şi întăreşte protecţia consumatorilor.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri a fost iniţiat de 23 de deputaţi şi senatori liberali.

Proiectul a fost adoptat de Senat în 24 iunie, iar în 29 octombrie a trecut şi de votul din Camera Deputaţilor.

