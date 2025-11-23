cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

23 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Legea ce prevede amendarea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele neconforme, promulgată

Rss
De Vladimir Ionescu

23 noiembrie, 2025

Legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele a căror neconformitate este constată în 30 de zile de la vânzare, a fost promulgată.

Prin promulgarea de către preşedinte, proiectul devine Legea nr. 190/2025 și intră în vigoare începând cu 23 noiembrie.

Reglementarea anterioară amendării prevedea că că toți consumatorii au dreptul să primească un produs dacă cel cumpărat nu este conform sau este defect în primele 30 de zile de la cumpărare, dar nu exista nicio pedeapsă față de comercianții care refuzau înlocuirea.


”Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Modificarea asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege şi întăreşte protecţia consumatorilor.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri a fost iniţiat de 23 de deputaţi şi senatori liberali. 

Proiectul a fost adoptat de Senat în 24 iunie, iar în 29 octombrie a trecut şi de votul din Camera Deputaţilor.

(Citește și: Dreptul la repararea bunurilor – Propunerea de directivă, adoptată de Comisia Europeană)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , ,

citește și

Dreptul la repararea bunurilor – Propunerea de directivă, adoptată de Comisia Europeană

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți