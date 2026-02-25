Lege adoptată – agresorii sexuali din Registrul național nu au voie să lucreze în școli și spitale

Deputații au adoptat, miercuri, proiectul de lege ce le interzice celor înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor să se angajeze în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport, publice sau private.

Proiectul a fost adoptat și de Senat, Camera Deputaților fiind forul decizional în acest caz, astfel încât proiectul pelacă la promulgare.

„Persoanelor înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor le este interzis să încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi cu entitățile publice sau private din sistemul de învățământ, sănătate, protecție socială, educație fizică și sport, precum și cu orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane. În acest sens, aceste instituții și entități publice și private au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală”, se arată în proiectul de lege.

În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, îi va fi solicitată prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre aceste infracțiuni.

Potrivit inițiativei legislative, responsabilii din cadrul instituțiilor și entităților publice și private care nu solicită persoanelor cu care încheie raporturi de muncă sau contracte de voluntariat prezentarea certificatului de integritate comportamentală vor fi pedepsiți cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendați.

