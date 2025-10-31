Diplomatul Marius Lazurca, numit consilier prezidenţial pentru securitate naţională

Nicuşor Dan a semnat vineri decretul de numire a diplomatului Marius – Gabriel Lazurca (foto) în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională.

Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Lazurca, persoana pe care președintele și-o dorește la conducerea SIE

Președintele României, Nicușor Dan, l-a avut inițial în vedere, și conform unor surse încă îl are,pe Marius Lazurca pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE).

Din cauza opoziției unor partide din coaliție, desemnarea nu a fost făcută, șeful statului declarând că amână numirile la conducerea serviciilor secrete.

Cu toate acestea, Lazurca a fost rechemat din funcția de ambasador în Mexic în septembrie 2025 și numit consilier prezidențial pentru securitate națională, continuând să conducă Departamentul Politică Externă în cadrul Administrației Prezidențiale.

Marius Lazurca este un apropiat al lui Nicușor Dan, fost coleg de studii la Paris, iar numirea sa ca șef SIE a fost vehiculată public în vară-toamnă 2025, dar până la sfârșitul lunii octombrie a rămas doar în planuri, cu numirea efectivă în această funcție blocată de negocierile politice.

În prezent, Lazurca ocupă un rol de consilier pe securitate națională și politică externă, cu perspective potențiale pentru viitoare implicări în domeniul serviciilor secrete, dar fără o confirmare oficială a șefiei la SIE până la această dată.

Președintele: Voi face propunerile pentru SRI și SIE când voi fi sigur că vor trece prin Parlament

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu va face nicio propunere pentru conducerea SIE și SRI până nu va avea o înțelegere cu reprezentanții majorității parlamentare și nu va fi sigur că va trece prin legislativ. Șeful statului a spus, duminică, că în acest moment nu există „o înțelegere cu reprezentanții majorității”.

Nicușor Dan a refuzat să confirme sau să infirme dacă, într-adevăr, variantele Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Gabriel Lazurca la vârful SIE, sunt pe masă.

”Până la momentul la care va exista o înţelegere… Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia ca preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan, la Chișinău, unde participă la Ziua Limbii Române.

Premierul Ilie Bolojan:

„Nu fac comentarii legat de știri care apar pe surse și nici nu am transmis niciodată astfel de știri. Ceea ce vă pot spune este că pentru conducerea serviciilor de informații există o procedură stabilită prin legislație: președintele României face aceste propuneri, iar Parlamentul le aprobă. Prin urmare, în momentul în care se va considera de către domnul președinte că e un moment potrivit, cu siguranță va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament, în așa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca, odată o propunere făcută, ea să aibă într-adevăr șansa să fie validată”.

„Să mă apuc să fac acum comentarii legat de simpatii, de antipatii, cred că nu este cazul. Cei care ocupă poziții foarte importante în statul român trebuie să fie niște oameni loiali acestei țări și să se gândească sigur la interesele strategice ale României și să fie în serviciul țării noastre”, a mai spus premierul.

„Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri, dar acum, mai mult de atât, nu pot să fac alte comentarii”.

Sorin Grindeanu: „Discursul pe care îl are AUR pare anti-european, anti-UE. Este o problemă peste care eu nu pot să trec. Și nici PSD-ul. Și atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una dintre propuneri o să vină din această zonă. Nicușor Dan ar fi bine să facă nominalizări care să treacă prin vot în Parlament”.

De cealaltă parte, Petrișor Peiu, de la AUR, a întâmpinat cu entuziasm propunerile avansate de Nicușor Dan: „Atât Gabriel Zbârcea, cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente.”

