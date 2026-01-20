LAPAR: În Uniunea Europeană, agricultura nu trebuie să plătească prețul eșecurilor din alte sectoare  

Dificultățile din Uniunea Europeană (UE) nu pot fi rezolvate redistribuind sărăcia pe agricultură, susține președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile, într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Liderul asociației avertizează, în context, că agricultura europeană nu poate fi utilizată ca instrument de corecție pentru dezechilibrele economice generale ale UE.

„Nu poți scoate Uniunea Europeană din dificultăți economice redistribuind sărăcia pe agricultură. Fermierii nu pot fi transformați în amortizorul tuturor crizelor – comerciale, bugetare, climatice sau geopolitice. Agricultura este un sector strategic, nu un sector asistat. Atunci când veniturile fermierilor sunt erodate sistematic, când investițiile devin imposibile și când piața este deschisă fără reguli echitabile, consecințele sunt clare: abandon de terenuri, depopularea mediului rural și dependență tot mai mare de importuri”, a subliniat Vasile.

Potrivit sursei citate, redistribuirea sărăciei nu generează dezvoltare economică și nu reduce decalajele dintre statele membre, ci fragilizează unul dintre puținele sectoare capabile să asigure stabilitate pe termen lung.

„O Uniune Europeană puternică nu se construiește prin sacrificarea fermierilor, ci prin investiții, inovație și politici coerente care să permită agriculturii să creeze valoare. Agricultura nu trebuie să plătească prețul eșecurilor din alte sectoare”, a menționat președintele LAPAR.

Acesta a făcut apel la decidenții europeni și naționali să trateze agricultura ca pe un pilon central al economiei, al coeziunii sociale și al securității alimentare europene.

Fermierii români participă la protestele de la Strasbourg împotriva Acordului Mercorsur

Fermieri români participă, marți, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-și manifesta indignarea față de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piața Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat președintele Pro Agro, Ionel Arion.

O mare adunare a fermierilor este planificată în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piața Parlamentului până la ora 16:00.

Președintele Pro Agro a mai transmis că la începutul săptămânii viitoare este posibil să fie organizate proteste ale fermierilor și în Piața Victoriei din București. În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, sâmbătă, în Paraguay, plenul Parlamentului European se va pronunța miercuri, în privința a două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice. În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, potrivit unui comunicat al PE.

