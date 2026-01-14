LAPAR cere ca agricultura să fie declarată sector strategic de interes național

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) cere Executivului recunoașterea agriculturii ca sector strategic de interes național și protejarea fermierilor români în cadrul politicilor europene, conform unui comunicat transmis vineri, când la Bruxelles vor avea loc două voturi decisive privind Acordul UE – Mercosur.

România susține acordul comercial UE-Mercosur, după ce inițial a avut rezerve legate de impactul asupra agriculturii. Președintele Nicușor Dan a declarat în decembrie 2025 că oportunitățile economice depășesc riscurile, datorită măsurilor de protecție negociate de Comisia Europeană.

„2026 trebuie să-l privim cu responsabilitate, dar și cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, de stabilitate legislativă, de finanțare predictibilă și de o viziune națională care să pună agricultura în centrul dezvoltării României”, se arată în comunicatul.

Solicitările LAPAR:

tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene

recunoașterea rolului strategic al agriculturii în economie și securitate alimentară

investițiile în producție, procesare și depozitare, pentru a adăuga valoare în România

dialogul real cu autoritățile, bazat pe date, studii de impact și soluții aplicabile.

„La început de an, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naționale și a stabilității sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică și politici europene adesea insuficient adaptate realităților din teren. 2025 a fost unul al rezistenței și al responsabilității. Fermierii români au continuat să producă hrană pentru populație, să mențină viața economică a satului românesc și să susțină securitatea alimentară a României și a Uniunii Europene, chiar și atunci când costurile au crescut, iar predictibilitatea a scăzut”, se mai scrie în comunicat.

