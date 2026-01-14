cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

14 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

LAPAR cere ca agricultura să fie declarată sector strategic de interes național

Rss
De Vladimir Ionescu

14 ianuarie, 2026

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) cere Executivului recunoașterea agriculturii ca sector strategic de interes național și protejarea fermierilor români în cadrul politicilor europene, conform unui comunicat transmis vineri, când la Bruxelles vor avea loc două voturi decisive privind Acordul UE – Mercosur.

România susține acordul comercial UE-Mercosur, după ce inițial a avut rezerve legate de impactul asupra agriculturii. Președintele Nicușor Dan a declarat în decembrie 2025 că oportunitățile economice depășesc riscurile, datorită măsurilor de protecție negociate de Comisia Europeană.

„2026 trebuie să-l privim cu responsabilitate, dar și cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, de stabilitate legislativă, de finanțare predictibilă și de o viziune națională care să pună agricultura în centrul dezvoltării României”, se arată în comunicatul.


Solicitările LAPAR:

  • tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene
  • recunoașterea rolului strategic al agriculturii în economie și securitate alimentară
  • investițiile în producție, procesare și depozitare, pentru a adăuga valoare în România
  • dialogul real cu autoritățile, bazat pe date, studii de impact și soluții aplicabile.

„La început de an, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naționale și a stabilității sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică și politici europene adesea insuficient adaptate realităților din teren. 2025 a fost unul al rezistenței și al responsabilității. Fermierii români au continuat să producă hrană pentru populație, să mențină viața economică a satului românesc și să susțină securitatea alimentară a României și a Uniunii Europene, chiar și atunci când costurile au crescut, iar predictibilitatea a scăzut”, se mai scrie în comunicat.

(Citește și: Ultimele negocierile pe acordul UE-Mercosur, la Bruxelles. Un vot final ar urma să aibă loc vineri – Italia va decide soarta acordului comercial / Comisia pune la bătaie zeci de miliarde pentru a îndulci acordul)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Ultimele negocierile pe acordul UE-Mercosur, la Bruxelles. Un vot final ar urma să aibă loc vineri – Italia va decide soarta acordului comercial / Comisia pune la bătaie zeci de miliarde pentru a îndulci acordul

Acordul cu Mercosur atârnă de Franța – UE își va pierde credibilitatea dacă respinge acordul, avertizează comisarul pentru comerț

Măsuri pentru protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur: Comisia va monitoriza importurile și prețurile – are pregătit un răspuns rapid

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți