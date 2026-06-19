Lanțul de bijuterii Teilor pregătește o ofertă publică inițială, urmată de listarea la BVB – Compania a avut o cifră de afaceri de 667 mil. lei în 2025

Teilor Holding, grupul care operează lanțul de magazine de bijuterii Teilor, ia în calcul o ofertă publică inițială de acțiuni (IPO) pentru atragerea de capital, ofertă ce ar fi urmată de listarea pe piața reglementată a Bursei de Valori București, conform unui raport remis Bursei de Valori București.

Teilor, care are listate patru emisiuni de obligațiuni la BVB, arată că a desemnat două companii pentru a-i oferi consultanță în vederea explorării opțiunilor de finanțare și a oportunităților de accesare a mecanismelor pieței de capital pentru susținerea planurilor de creștere, inclusiv, dar fără a se limita la, o potențială ofertă publică inițială de acțiuni, urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor companiei pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București.

”Conducerea companiei subliniază că, la data prezentului anunț, nu a fost luată nicio decizie cu privire la forma, structura, calendarul sau termenii unei potențiale tranzacții. O astfel de decizie va fi luată numai după evaluarea unui număr de factori, incluzând condițiile de piață, obiectivele de dezvoltare ale companiei, cadrul legal aplicabil și feedbackul primit din partea potențialilor investitori”, se arată în raportul de la BVB, semnat de președintele Consiliului de Administrație, Mircea Varga.

Teilor, cifră de afaceri de 667 mil. lei în 2025

De notat că două dintre emisiunile de obligațiuni ale Teilor, lansate în anul 2021 și cu scadența în luna decembrie a acestui an, sunt în valoare de 14 milioane de lei, respectiv 6,3 milioane de euro, cu dobânzi de 8,25% și 5,75%. Celelalte două, lansate în anul 2024 și cu scadența în 2029, au valori de 7,4 milioane de lei și 2,9 milioane de euro, cu dobânzi de 9,5% și 8,5%, conform datelor analizate de ziarul Bursa.

Teilor Holding a raportat o cifră de afaceri netă de 667,4 milioane de lei pentru anul trecut, în creștere cu 27,5% față de cea din anul anterior, în vreme ce profitul net a crescut de unsprezece ori, de la 6,1 milioane de lei în anul 2024 la 66,9 milioane de lei în 2025.

Teilor Holding include lanțul de bijuterii de lux Teilor, societatea de intermediere financiară Invest Intermed GF IFN, societatea de schimb valutar Teilor Invest Exchange și societatea ce comercializează bijuterii și ceasuri Invest Intermed Gold. Societatea a fost înființată și este deținută de Ilie Enache și Manuela-Geanina Enache.

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