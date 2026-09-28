Bursa Internațională a R. Moldova a fost lansată oficial, la Chișinău, în parteneriat cu BVB. Când va începe tranzacționarea

Bursa Internațională a Moldovei (BIMx) a fost lansată, oficial, luni, la Chișinău, în prezența premierului Vasile Tofan și a ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, Claudiu Năsui, transmite Agerpres. Prima listare este planificată până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut în cadrul Moldova Business Week.

Noua platformă a pieței de capital a Republicii Moldova, dezvoltată în parteneriat cu Bursa de Valori București, ar urma să înceapă tranzacționarea în următoarele luni, după finalizarea procesului de admitere a brokerilor și emitenților, care a început.

BVB e cel mai mare acționar al noii burse de la Chișinău

Mai exact, agenții de bursă vor fi conectați la sistemul de tranzacționare al BIMx și vor parcurge procedurile necesare pentru a putea opera pe bursă. În cazul companiilor și municipalităților care vor să atragă finanțare prin bursă, BIMx va parcurge procedurile necesare pentru ca instrumentele financiare, precum acțiunile și obligațiunile, să poată fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată (PR) și în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF).

În paralel, BIMx testează infrastructura tehnologică ARENA Trading, dezvoltată de Bursa de Valori București (BVB). Agenții de bursă vor continua, de asemenea, instruirile și simulările de tranzacționare înainte de începerea operațiunilor.

Parteneriatul strategic cu Bursa de Valori București are un rol important în această etapă de operaționalizare a BIMx. Pe lângă furnizarea platformei digitale de tranzacționare, BVB oferă expertiza acumulată în operarea unei piețe de capital integrate în spațiul Uniunii Europene.

„Pentru Bursa de Valori București, asumarea unui rol activ în regiune înseamnă construirea de parteneriate concrete, iar BIMx este cel mai bun exemplu. Ne bucurăm să vedem cum infrastructura bursei de la Chișinău se concretizează și intră în faza operațională. În calitate de acționar și partener strategic, BVB aduce la masa proiectului know-how-ul tehnic și experiența valoroasă căpătată în cei 31 de ani de activitate. Suntem convinși că o piață de capital funcțională și integrată regional la Chișinău va fi un catalizator puternic pentru atragerea capitalului european și pentru dezvoltarea întregului mediu de afaceri”, a menționat directorul general al BVB, Remus Vulpescu.

Capitalul social al noii burse va fi majorat

„Moldova va avea o piaţă de capital în care investitorii vor intra cu încredere, pentru că aceasta este transparentă, lichidă şi conectată la Europa. Argumentele pentru investiţii în Moldova devin tot mai solide. Avem o direcţie clară către integrarea europeană. Iar pieţele de capital fac parte din acest parcurs. O bursă funcţională nu este un lux. Este o infrastructură esenţială. Este modul prin care companiile au acces la capital pentru creştere, prin care autorităţile locale finanţează dezvoltarea şi prin care cetăţenii îşi transformă economiile în prosperitate comună.

Ne propunem să accelerăm creşterea capitalizării pieţei bursiere, cu un accent deosebit pe lichiditate şi pe dezvoltarea pieţei secundare. BIMx este construită exact pentru acest moment. Astăzi, începem procesul de admitere a brokerilor şi emitenţilor. Odată finalizate aceste proceduri, în câteva luni, vom începe tranzacţionarea. Iar acum invităm investitorii să ni se alăture”, a afirmat și directorul general al BIMx, Veronica Arpintin.

Oficialul de la Chişinău susţine că, în momentul de faţă, BIMx are un capital social de 1,5 milioane de euro, însă acesta ar putea fi majorat, până la sfârşitul anului 2026, la trei milioane de euro.

„În acest an, planificăm să majorăm capitalul social al BIMx de la 1,5 milioane euro la trei milioane euro. Avem deja scrisori de intenţie pentru 1,1 milioane euro. Astfel, rămân disponibili 0,5 milioane euro. Căutăm în mod activ investitori instituţionali şi parteneri strategici care să participe. Este o invitaţie directă adresată celor aflaţi în această sală care cred în piaţa de capital din Moldova”, a adăugat Arpintin.

Capitalul social inițial al BIMx este de 29.475.000 de lei (1,5 milioane de euro), iar acționariatul reunește zece entități instituționale din Republica Moldova și România, reprezentând sectoare-cheie ale economiei și ale pieței financiare. BVB deține 26,67% din capital, Agenția Proprietății Publice – 20%, Donaris Vienna Insurance Group – 11,67%, maib – 10%, GRAWE Carat Asigurări – 10%, Moldindconbank – 6,67%, MK Kredit Company – 5%, iar OTP Bank Moldova, Moldcell și Premier Energy PLC – câte 3,33%. BIMx a obținut autorizația de a administra și exploata Piața Reglementată (PR) și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF) la data de 21 august 2026.

Potrivit directorului noii burse de la Chișinău, noua entitate bursieră va aduce avantaje atât companiilor, cât și statului.

„Pentru companii, înseamnă acces la capital, acces la bune practici și o sursă suplimentară de finanțare. Pentru țară, înseamnă un sistem financiar mai puternic, mai sănătos şi mai rezilient. Pentru investitori, înseamnă acces la companiile din Moldova şi, într-un sens mai larg, la economia Moldovei – şi este o piaţă construită pe valorile pe care Moldova le adoptă pe măsură ce avansează către Uniunea Europeană. O piaţă de capital modernă se construieşte pe încredere, transparenţă şi eficienţă”, a adăugat directorul general al BIMx.

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