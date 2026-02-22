Șefa BCE: UE nu are nevoie de toate cele 27 de state pentru a avansa cu reformele – Ce spune România despre ”Europa cu două viteze”

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a îndemnat guvernele UE să se bazeze pe „Coaliții ale Voinței” pentru a avansa reformele economice blocate de mult timp. Într-un interviu publicat sâmbătă de Wall Street Journal, Lagarde a argumentat că Uniunea nu are nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre pentru a merge înainte.

Lagarde a indicat zona euro, formată din 21 de țări, drept dovadă că o integrare mai profundă poate funcționa fără unanimitatea tuturor statelor membre ale UE.

„Nu avem toate cele 27 de state la masă și totuși (zona euro) funcționează”, a declarat ea.

Liderii din țările puternic industrializate ale UE vor debirocratizare și simplificare, mai puțin Green Deal și renunțarea la unanimitate în deciziile Europei

Declarațiile vin în contextul în care liderii europeni discută finalizarea uniunii piețelor de capital, proiect blocat de ani de zile, potrivit WSJ. Inițiativa, redenumită „Uniunea economiilor și investițiilor”, urmărește aprofundarea piețelor financiare transfrontaliere și mobilizarea economiilor private.

Frustrarea legată de progresul lent a determinat mai multe state membre mari – inclusiv Franța, Germania, Italia și Spania – să susțină o abordare „cu două viteze”, care ar permite unor grupuri mai mici de țări să avanseze mai rapid. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că UE ar putea lua în considerare mecanismul „cooperării consolidate” dacă nu se poate ajunge la unanimitate.

Lagarde, al cărei mandat la conducerea BCE se încheie în octombrie 2027 și despre care au existat speculații privind o posibilă plecare anticipată, a mai declarat că Europa ar trebui să se concentreze pe implementarea unor reforme concrete.

Ea le-a transmis la începutul acestei luni liderilor UE o listă în cinci puncte cu măsuri „urgent necesare”, sub titlul „E momentul să acționăm”, care include propuneri privind integrarea piețelor de capital, armonizarea cadrului juridic al firmelor în UE și coordonarea în cercetare.

Chiar și implementarea parțială a acestor măsuri ar putea crește semnificativ potențialul de creștere al Europei, a declarat Lagarde pentru Wall Street Journal.

Ce spune România. Ministrul Finanțelor: Dacă acest format va accelera unele dintre dosarele pe care le avem, cred că este o idee bună

În ceea ce privește Europa cu mai multe viteze, Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat într-un interviu la Bruxelles pentru Euronews că susține o „Europă cu două viteze”, prin care deciziile Uniunii Europene ar putea fi luate mai rapid.

„România susține pachetul privind piețele de capital, România susține uniunea de economii și investiții. (…) Am spus întotdeauna că trebuie să accelerăm acest pachet. Dacă acest format (uniunea cu două viteze) va accelera unele dintre dosarele pe care le avem deja în EcoFin, cred că este o idee bună”, a declarat el în emisiunea „12 Minutes with” de la Euronews.

Nazare a mai declarat că susține diverse măsuri propuse în Uniunea Europeană pentru a asigura că blocul își poate recâștiga avantajul competitiv și poate stimula investițiile. Printre acestea se numără emiterea de datorie comună de către UE și programul Made in Europe al Comisiei, care urmărește prioritizarea bunurilor europene la achiziții publice și introducerea unui prag minim de componente europene în bunurile industriale produse în Europa.

România susține programul Made in Europe

Nazare a susținut noul club de elită al economiilor UE, denumit „E6”, care include Germania, Franța, Italia, Spania, Țările de Jos și Polonia.

„Cred că ar trebui să vedem ce va rezulta în cele din urmă din E6”, a declarat ministrul român, adăugând că a discutat acest lucru cu omologii săi francezi și germani în marja reuniunii EcoFin de marți.

„Nu cred că intenționează să lase pe cineva în urmă”, a spus el. „Cred că au planificat să rezolve unele dintre problemele critice care sunt pe masă. Și dacă vor reuși, este un lucru foarte bun pentru Europa.”

Nazare a susținut, de asemenea, propunerile susținute de Franța pentru o strategie „Made in Europe”, care ar introduce cerințe minime de conținut european pentru bunurile produse local, un subiect ridicat și la summitul de săptămâna trecută.

„Acesta susține autonomia strategică despre care discutăm. (…) Adică, acesta ar trebui să fie un proiect european. Și acesta este nucleul proiectului. Încă de la crearea Uniunii Europene, aceasta a fost ideea din spatele ei, că ar trebui să fie un bloc paneuropean puternic”, a afirmat Nazare.

