Toți ochii pe Lagarde: BCE – așteptată să țină pe loc dobânzile. Fed pregătește noi scăderi / Când ar putea fi lansat euro digital

Banca Centrală Europeană (BCE) este așteptată să mențină din nou nemodificate dobânzile, la reuniunea de joi a consiliului guvernatorilor, după ce a pus pe pauză ciclul de scădere în luna iulie, transmite Bloomberg.

Toți analiștii consultați de Bloomberg anticipează o menținere a dobânzilor stabilite de BCE, cu o dobândă la facilitatea de depozit de 2,00%. Aceasta ar fi a treia ședință consecutivă la care BCE ar ține pe loc dobânzile.

Banca centrală a zonei euro a redus ratele de 8 ori din iunie 2024, într-o campanie agresivă de relaxare monetară, în contrast cu Rezerva Federală (Fed), care a adoptat până recent o politică prudentă în fața riscurilor inflaționiste din politica tarifară a administrației Trump și a regândirii la nivel general a politicilor economice ale SUA.

Christine Lagarde, șefa BCE, a afirmat în ultimele săptămâni că banca centrală abordează cu prudență eventuale modificări suplimentare ale dobânzilor, din cauza perspectivei economice neobișnuit de incerte, dominată de tarifele americane de 15% care afectează comerțul Europei cu SUA și de tăvălugul de importuri de bunuri din China.

Economiștii consideră că BCE și-a încheiat ciclul de scădere a dobânzilor. Inflația s-a întors în țintă

Acum, cele două mari bănci centrale și-au inversat pozițiile de politică monetară. Fed este așteptată să reducă din nou dobânzile la miercuri, cu o inflație anuală de 3% în ultimele luni, în timp ce BCE și-a atins ținta de inflație de 2%.

Analiștii din sondajul Bloomberg anticipează că BCE va ține pe loc costurile de creditare la 2% nu doar la ședința de joi, ci în următorii doi ani, până în final de 2027.

Bloomberg notează că oficialii BCE au catalogat politica monetară ca fiind într-o poziție bună pentru a reacționa în cazul unor noi provocări economice, în condițiile în care Europa este prinsă la mijlocul tensiunilor comerciale dintre SUA și China, principalii parteneri comerciali ai continentului, iar multiple economii mari sunt la limita stagnării și a instabilității politice și fiscale (Franța).

În același timp, analiștii anticipează că stimulul fiscal din Germania, unde este în implementare o politică de reînarmare și de revitalizare a industriei de apărare, va sprijini economia continentului într-o perioadă de stagnare industrială și de prețuri mari la energie.

Euro digital ar putea fi lansat în 2029

Totodată, mai scrie Bloomberg, oficialii BCE vor decide săptămâna aceasta, la reuniunea de politică monetară care va avea loc la Florența, Italia, să continue lucrările pregătitoare pentru introducerea monedei euro digitale. Oficialii BCE intenționează să emită moneda euro digitală în 2029, cu condiția să existe cadrul legal necesar.

În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor și monedelor euro. Însă guvernele naționale și Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.

Potrivit surselor agenției americane de presă, principalul obstacol este reprezentat de Partidul Popular European, în cadrul căruia există unii europarlamentari care ar prefera să caute o alternativă în sectorul privat la soluția digitală a BCE. Cu toate acestea, scrie Bloomberg, se intensifică presiunea pentru a ieși din impas, deoarece factorii de decizie politică critică dependența excesivă a europenilor de firme americane precum Visa, Mastercard și PayPal în ceea ce privește plățile cu amănuntul.

Data potențială de lansare a monedei euro digitale a fost lansată public pentru prima dată de un membru al Consiliului Executiv al BCE, Piero Cipollone, care la un eveniment organizat de Bloomberg în luna septembrie a declarat că „mijlocul anului 2029 ar putea fi o evaluare corectă”.

