Înfrângeri istorice pentru laburiștii premierului Starmer la alegerile locale din Marea Britanie – electoratul nu s-a dus spre conservatori, ci spre populiștii lui Nigel Farage

Partidul populist Reform UK, condus de Nigel Farage, a înregistrat câștiguri importante în detrimentul Partidului Laburist și al Partidului Conservator, în alegerile locale, relatează BBC.

Partidul Laburist a suferit o înfrângere istorică în Senedd-ul galez (parlament), iar SNP (Scottish National Party) și-a păstrat puterea pentru a cincea oară, un fapt fără precedent, în Parlamentul Scoțian.

Alegerile din Scoția, Țara Galilor și 136 de autorități locale engleze reprezintă cea mai mare serie de alegeri de la alegerile din 2024 și sunt considerate pe scară largă un test crucial pentru mandatul de prim-ministru al lui Keir Starmer.

Partidul lui Nigel Farage a înregistrat victorii importante în foste bastioane ale Partidului Laburist, inclusiv în Sunderland și Barnsley, unde a preluat controlul asupra consiliilor locale după o jumătate de secol de conducere laburistă.

Reform a înregistrat, de asemenea, câștiguri în detrimentul conservatorilor, preluând controlul asupra Newcastle-under-Lyme, Suffolk și Essex, care găzduiește circumscripțiile parlamentare ale unei jumătăți de duzină de miniștri din opoziție.

Reform a obținut, de asemenea, controlul asupra Havering, care se învecinează cu Essex, oferind partidului prima sa victorie din istorie într-un cartier londonez.

Partidul Laburist a fost eliminat din Țara Galilor

Plaid Cymru (Partidul Țării Galilor) a ieșit victorios în Țara Galilor, iar Reform se află pe locul al doilea, cu 34 de locuri, ceea ce marchează o serie de alegeri de succes pentru partid în Țara Galilor.

Iar Partidul Laburist a fost împins pe locul al treilea în Senedd, liderul său, Eluned Morgan, prim-ministru laburist din 2024, pierzându-și și ea locul.

Conservatorii au suferit, de asemenea, pierderi grele, numărul celor 22 de membri ai lor fiind redus cu două treimi, rămânând doar șapte.

Verzii au câștigat două locuri, marcând astfel prima lor reprezentare în Senedd de la înființarea acestuia în 1999, iar Liberal-Democrații nu au reușit să-și îmbunătățească rezultatul, rămânând cu un singur loc.

Pierderi dureroase în Anglia

Partidul Laburist a pierdut peste 1.300 de locuri la nivel național, deși pierderile sale din Londra nu au fost la fel de grave ca în unele dintre celelalte bastioane tradiționale ale partidului.

Partidul Laburist a pierdut controlul asupra districtului Thurrock în favoarea partidului Reform, în timp ce ascensiunea partidului lui Nigel Farage a dus la pierderea controlului de către laburiști și în zone precum Redditch, Hartlepool, Tameside, Hyndburn și Cannock Chase.

De asemenea, a pierdut controlul asupra Consiliului Local din Cambridge, unde Verzii au înregistrat câștiguri, și asupra celui din Leeds, unde a fost strâns cu ușa de câștigurile atât ale Verzilor, cât și ale partidului Reform.

În Camden, cartierul din nordul Londrei unde locuiește prim-ministrul, Partidul Laburist și-a păstrat puterea, în ciuda pierderii a 16 locuri în consiliu, în timp ce Verzii au câștigat 10.

Acest lucru va fi o ușurare pentru Sir Keir, a cărui circumscripție electorală este Holborn și St Pancras din acest cartier, întrucât conducerea sa se află sub o nouă presiune.

În Țara Galilor, localele au fost câștigate de partidul pro-independență

Partidul Laburist a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile locale de joi din Țara Galilor, care au fost câștigate de partidul pro-independență Plaid Cymru, potrivit numărătorii finale realizate de BBC vineri seara, transmite AFP.

Aceasta este prima dată când Partidul Laburist pierde majoritatea în parlamentul Țării Galilor de la înființarea acestuia în 1999.

Conform numărătorii BBC, partidul Plaid Cymru a câștigat 43 din cele 96 de locuri. El este urmat de partidul anti-imigrație Reform UK, cu 34 de mandate, și de Partidul Laburist, cu nouă locuri.

Plaid Cymru – care nu a atins totuși majoritatea absolută, fixată la 49 de mandate – a detronat Partidul Laburist care conducea de peste un secol această regiune cu circa 3,3 milioane de locuitori.

Aceste rezultate arată „că avem nevoie ca guvernul laburist la nivel național să schimbe direcția”, a declarat Eluned Morgan, prim-ministrul galez, într-o critică clară la adresa șefului guvernului laburist britanic Keir Starmer.

Plaid Cymru, care se situează la stânga eșichierului politic, „este pregătit” să formeze viitorul guvern al Țării Galilor, a declarat liderul său, Rhun ap Iorwerth.

„Am câștigat pentru că întruchipăm speranța în fața divizării, credibilitatea în fața haosului și progresul în fața stagnării”, a spus el.

Parlamentul galez dispune de largi prerogative, în domenii precum sănătate, locuințe, învățământ, transporturi, mediu sau anumite responsabilități fiscale.

