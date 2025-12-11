Statista: Unde se găsesc cei mai mulți lideri în domeniul inteligenței artificiale în Europa? România are unul

Cheltuielile corporative pentru implementarea inteligenței artificiale în activitatea companiilor sunt în creștere continuă. Analiștii de la Statista și The Big Search și-au pus o întrebare practică: cine construiește și implementează de fapt inteligența artificială în cadrul principalelor companii europene producătoare de bunuri de consum, comerț cu amănuntul și piețe digitale? Pentru această analiză, au fost identificate 471 de lideri care s-au dovedit a fi pionieri în domeniul inteligenței artificiale aplicată în aceste domenii.

Împreună, acești lideri în domeniul inteligenței artificiale reprezintă noua generație de directori executivi: competenți din punct de vedere tehnic, orientați comercial și vizibil implicați în ecosistemul mai larg prin educație, discursuri și leadership de opinie pe tema tendințelor emergente în domeniul inteligenței artificiale, cum ar fi GenAI, LLMOps și inteligența artificială etică.

Autorii studiului spun că au ales aceste sectoare deoarece se numără printre cele mai mari piețe digitale din Europa și generează fluxuri constante de date comportamentale și tranzacționale, cataloage, prețuri, căutări, recomandări și logistică. Aceste date reprezintă o mină de aur pentru evaluarea impactului utilizării inteligenței artificiale.

Astfel, The Big Search a colaborat cu Statista pentru a evalua liderii de top în domeniul inteligenței artificiale din Europa, care lucrează în prezent în peste 200 de organizații de larg consum, retail și comerț electronic, de la corporații consacrate până la start-up-uri cu dezvoltare rapidă la nivel continental.

În întreaga Europă, liderii cu competențe reale în domeniul inteligenței artificiale și cu expertiză înaltă și în alte domenii rămân relativi puțini. Germania, însă, a devenit unul dintre cele mai puternice centre pentru astfel de talente, așa cum arată harta Statista, urmată de Marea Britanie și Olanda. Fiind cea mai mare piață de retail din Europa și o economie de top în domeniul comerțului electronic, Germania susține în mod natural unele dintre cele mai avansate echipe interne de învățare automată de pe continent.

Berlinul, în special, se concentrează pe jucători cu impact ridicat, cum ar fi Zalando, Delivery Hero, HelloFresh și OTTO Group. Toate utilizează platforme de învățare automată (ML) mature, axate pe personalizare, stabilirea prețurilor, prognozarea cererii și monetizare.

