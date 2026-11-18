Negociatorii SUA pentru pacea dintre Moscova și Kiev, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor veni joi la Berlin pentru un summit important al „Coaliției de Voință” privind Ucraina.

Reuniunea de la Berlin se prefigurează drept unul dintre cele mai mari evenimente internaționale din ultimul an, în contextul în care procesul de negociere al păcii cu Rusia va fi extins de la un format trilateral la unul multilateral, prin includerea a 5 țări europene, respectiv a unor oficiali ai Comisiei Europene și NATO.

La reuniunea de joi vor participa 35 de țări, inclusiv președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, cel al Franței, Emmanuel Macron, dar și premierul Marii Britanii, Andy Burnham. La eveniment liderii din țările membre ale Coaliției de Voință vor discuta și despre modalitățile în care poate fi reluat dialogul direct dintre Europa și Rusia și se va pregăti agenda pentru următoarea negociere multilaterală, care ar urma să fie convenită până la jumătatea lunii decembrie..

Europenii vor o secvențiere pe care rușii o resping din start

Reuniunea va ajuta la coordonarea poziției europene în negocierile de pace, în contextul în care se pregătesc pașii următori în procesul de negociere. De notat că Europa urmărește o secvențiere diferită față de cea dorită de Rusia, respectiv un armistițiu, urmat de negocieri de pace, iar după acordul de pace discuții despre o viitoare arhitectură de securitate între Europa și Rusia, pentru evitarea unui nou război și pași de dezescaladare în cazul unor tensiuni. Rușii, în schimb, refuză un armistițiu și implicit secvențierea dorită de europeni.

În orice caz, luni, Volodimir Zelenski a anunțat că grupurile de negociere ale aliaților – Ucrainei, SUA și Europei – au purtat noi discuții, care au rezultat în reuniunea de joi a Coaliției de Voință, unde se vor stabili ”măsuri concrete în procesul de negociere”.

”Astăzi (luni – n.r.) a avut loc o nouă discuție între grupurile de negociere – ucrainean, american și european – la nivelul echipelor. Eforturile diplomatice sunt în desfășurare intensă și sperăm că nu vor fi în zadar. Echipa noastră lucrează cât se poate de constructiv. Avem nevoie de o încheiere demnă a războiului și de o securitate garantată pentru Ucraina. Echipa americană este, de asemenea, implicată activ – Steve Witkoff și Jared Kushner au participat online la discuție. Pentru prima dată, Europa a fost reprezentată la această discuție de întregul grup al celor care o vor reprezenta în negocierile cu rușii – Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Polonia, reprezentanți ai UE din partea Comisiei Europene și a Consiliului European, precum și un reprezentant NATO. Discuția a fost dificilă, dar există un rezultat: ne vom întâlni la Berlin, în cadrul Coaliției de Voință, și vom stabili măsuri comune concrete în procesul de negociere”, a transmis Zelenski, într-un mesaj video postat pe X.

Pozițiile maximaliste ale Ucrainei și Rusiei

Dincolo de divergențele în ceea ce privește secvențierea din procesul de pace, principalul obstacol este chestiunea teritorială. Dincolo de acest dosar, au apărut, în ultimele zile, în presa internațională, pozițiile maximaliste ale celor două țări.

Potrivit publicației germane Bild, propunerile formulate de Rusia în negocierile de la Abu Dhabi includ numeroase revendicări care depășesc cadrul conflictului din Ucraina. De notat totuși un detaliu oferit în finalul săptămânii trecute de Jared Kushner, unul din cei doi negociatori ai SUA. Acesta a precizat că, în ciuda pozițiilor maximaliste apărute în presă, ”în discuțiile noastre private, ambele părți înțeleg că vor fi necesare compromisuri pragmatice pentru a pune capăt acestui război – continuă o activitate serioasă și constructivă între cei care sunt angajați în găsirea unor soluții”.

1. Rusia ar fi cerut la Abu Dhabi:

– Ieșirea Finlandei din NATO și eliminarea oricăror baze NATO din statele baltice.

– Reorganizarea completă a Republicii Moldova în trei republici separate: Moldova, Transnistria și Găgăuzia.

– Kremlinul a cerut ca în Ucraina să nu fie staționate trupe europene, Rusia să păstreze teritoriile ocupate și să primească controlul asupra întregului Donbas.

– Navele rusești să beneficieze de libertate de circulație în Marea Neagră și în Marea Baltică, iar porturile ucrainene să fie complet demilitarizate.

– În Transnistria și Găgăuzia să fie organizate referendumuri privind independența, în cazul în care Republica Moldova ar adera la Uniunea Europeană.

În schimb, Rusia s-ar fi angajat:

– Să își retragă trupele din Transnistria și să demilitarizeze regiunea.

– Să își retragă armele nucleare din Belarus.

2. De cealaltă parte, Ucraina a răspuns oficial săptămâna trecută revendicărilor formulate de Rusia în cadrul negocierilor de pace:

– Ucraina a transmis că este deschisă discutării problemei teritoriale a Donbasului și aducerii acesteia în dezbaterea publică, dar numai în condițiile unor garanții de securitate depline din partea Europei și a SUA, ale finanțării integrale a armatei ucrainene și ale asigurării fondurilor pentru reconstrucție.

– Zelenski a respins propunerea lui Putin privind organizarea unei misiuni umanitare la Kostiantinivka, argumentând că nu mai există civili în apropiere. În schimb, consideră că Rusia ar folosi această misiune ca pe o oportunitate de a-și consolida controlul deplin asupra orașului, care este încă disputat.

– Ucraina a propus din nou Rusiei o încetare completă a atacurilor asupra infrastructurii energetice și consideră inacceptabile revendicările lui Putin privind modificarea desfășurării trupelor NATO în Europa și în statele baltice, având în vedere contextul invaziei ruse în Ucraina.

– Ucraina va refuza, de asemenea, să înscrie neutralitatea în Constituție, deoarece acest lucru i-ar afecta securitatea viitoare.

– În cele din urmă, delegațiilor europene li se va permite accesul la masa negocierilor, în următoarea rundă de discuții.

Jared Kushner: Discutăm modalități de facilitare a dialogului direct între Europa și Rusia

De notat că Witkoff și Kushner au discutat luni și cu Iuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin, Kushner anunțând pe X că convorbirea a vizat ”următorii pași ai procesului de pace”. Cei doi au discutat apoi și cu oficialii europeni și ucraineni pentru a găsi modalități de reluare a dialogului direct dintre Europa și Rusia.

”Este important ca ambele părți să își cunoască direct preocupările și propunerile, în timp ce lucrăm pentru un viitor mai stabil și mai sigur pentru Europa”, a transmis Kushner.

Declarația integrală de pe X a lui Jared Kushner:

”Ne angajăm să punem capăt războiului din Ucraina și imensei suferințe umane pe care acesta a provocat-o. Președintele Donald Trump este hotărât să obțină o pace durabilă, iar noi rămânem pe deplin angajați să facem tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple. În această dimineață (luni – n.r.), eu și Steve Witkoff am discutat cu Iuri Ușakov despre progresele înregistrate și despre următorii pași ai procesului de pace. De asemenea, am avut o convorbire productivă cu Ucraina și cu partenerii noștri europeni, inclusiv cu consilierii pentru securitate națională ai Germaniei, Franței, Regatului Unit, Poloniei și Italiei, precum și cu reprezentanți ai UE și NATO.

Am discutat despre modalitățile de facilitare a unui dialog direct între Europa și Rusia, care a lipsit în mare măsură în ultimii patru ani. Este important ca ambele părți să își cunoască direct preocupările și propunerile, în timp ce lucrăm pentru un viitor mai stabil și mai sigur pentru Europa. Am început, de asemenea, pregătirea agendei pentru următoarea reuniune multilaterală, pe care încercăm să o convocăm în viitorul apropiat.

În centrul discuțiilor noastre s-a aflat o întrebare fundamentală: cum punem capăt acestui război îngrozitor și cum construim aranjamente de securitate postbelice care să reducă probabilitatea izbucnirii unor noi războaie?NATO va rămâne un pilon esențial al securității europene. Obiectivul nostru este să construim pe baza instituțiilor și acordurilor existente în Europa, consolidând angajamentele de securitate, comunicarea, transparența și mecanismele de dezescaladare, astfel încât pacea pe care o obținem să poată rezista în timp.

Când eu și Steve am început această activitate, în urmă cu un an, am definit un rezultat de succes pentru Ucraina ca fiind o țară suverană, sigură și prosperă, liberă să își determine propriul viitor. Lucrând îndeaproape cu Ucraina și cu partenerii noștri europeni în ultimul an, am făcut progrese semnificative către această viziune, prin intermediul a trei piloni esențiali: 1. Garanții de securitate solide și credibile, care să protejeze Ucraina împotriva unor agresiuni viitoare. 2. O cale către aderarea la Uniunea Europeană, care să ancoreze viitorul pe termen lung al Ucrainei în Europa. 3. Un plan cuprinzător de prosperitate postbelică, elaborat împreună cu partenerii noștri europeni, Banca Mondială și alte instituții, pentru a sprijini stabilitatea financiară, reconstrucția, investițiile și creșterea economică pe termen lung a Ucrainei.



Împreună, aceste elemente pot oferi Ucrainei forța, securitatea, libertatea și încrederea necesare pentru a negocia cu Rusia chestiunile dificile rămase nerezolvate și pentru a construi un viitor mai bun pentru populația sa. Orice acord final de pace va trebui acceptat atât de Rusia, cât și de Ucraina.

Deși o mare parte a dezbaterii publice se concentrează asupra diferențelor dintre părți, continuăm să vedem idei pozitive și constructive care apar în urma discuțiilor serioase desfășurate departe de atenția publicului. Aceste schimburi ne ajută să explorăm posibile soluții și să reducem diferențele care mai există între pozițiile părților. Rămân provocări importante, iar un acord final va necesita decizii dificile. Dar facem progrese, în strânsă coordonare cu Rusia, Ucraina și Europa, către un rezultat care poate pune capăt acestui război, poate consolida securitatea europeană și poate crea bazele unei păci durabile”.

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