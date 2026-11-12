Kushner și Witkoff au ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin – Patru principii convenite de SUA și UE pentru negocieri – Zelenski dezvăluie ce s-a discutat la Abu Dhabi

La negocierile de la Abu Dhabi dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, părțile au discutat, printre altele, despre o întâlnire trilaterală la nivelul liderilor și despre ce are nevoie fiecare parte pentru ca aceasta să aibă loc, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, miercuri seară, într-o conferință de presă la Dublin, după închiderea celor două zile de discuții.

Zelenski a dezvăluit că ”au apărut întrebări pentru care negociatorii nu au mandat – chestiuni teritoriale și altele”, printre care ”încetări ale focului în sectorul energetic, pe mare (Marea Neagră – n.r.) și în ceea ce privește infrastructura critică”, adică rafinării, porturi și terminale de export.

”Partea rusă a spus că nu are mandat să răspundă”, a dezvăluit Zelenski, după ce cu o zi înainte delegația ucraineană a afirmat că ”rușii au venit cu instrucțiuni stricte” la Abu Dhabi.

Cu o zi înainte, Zelenski a oferit un exemplu din seria subiectelor complicate care pot fi decise doar la nivelul liderilor: „Trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm la nivelul liderilor. Sunt multe întrebări. De exemplu, am discutat (în runda de negocieri de marți de la Abu Dhabi) despre orașul Herson, care astăzi este împărțit de un fluviu. Rușii controlează un mal, noi îl controlăm pe celălalt. Dar oamenii vor să trăiască uniți pe ambele maluri. Acesta este un oraș ucrainean. Astfel de probleme sunt sensibile, dar trebuie să discutăm despre ele. Cred că mâine echipele vor discuta posibilitatea unei întâlniri la nivelul liderilor. Nu sunt sigur că Rusia este pregătită, dar vom ridica acest subiect”, a spus Zelenski marți seară, într-o discuție cu jurnaliștii.

Negociatorii SUA au ajuns la Moscova pentru o discuție cu Putin și pentru a discuta ce nu a putut discuta delegația rusă

De notat că negociatorii americanii Jared Kushner și Steve Witkoff au ajuns joi dimineață la Moscova, unde se vor întâlni cu liderul rus și vor ridica toate aceste chestiuni, inclusiv includerea europenilor în negocieri. Ulterior, ei se vor deplasa la Dublin pentru discuții cu liderii europeni și cu ucrainenii.

BREAKING: Steve Witkoff and Jared Kushner arrive in Moscow for a meeting with President Putin. pic.twitter.com/dp4mtgWaZi — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026

”Americanii au plecat la Putin. Vreau să se întoarcă la Dublin cu lucruri concrete, dar nu prea cred că se va întâmpla. Lăsați-mă să fiu scepticul din această echipă. Știm cu cine avem de-a face. Rusia nu va accepta totul, dar sunt posibile progrese”, a afirmat Zelenski, la Dublin, unde participă la reuniunile Comunității Politice Europene și ale Consiliului European informal de la Dublin, din 12 și 13 noiembrie.

Zelenski a mai declarat că este urgentă nevoie ca Europa să aleagă reprezentanți în negocierile cu Rusia, care, cu condiția unui accept al lui Vladimir Putin, urmează să fie extinse de la un format trilateral (SUA-Rusia-Ucraina) la un format multilateral, care să îi includă și pe europeni și oficiali NATO.

Zelenski și americanii cer Europei să-și aleagă urgent negociatorii, în noiembrie – ”Ne așteptăm ca negocierile să continue”

Nevoia aceasta a fost punctată și de Jared Kushner, care a spus că „dacă Europa ar putea identifica o singură persoană care să vorbească în numele ei, aceasta ar fi o realizare mai mare decât să îi convingem pe ruși să îi includă în negocieri”.

Zelenski a spus că ”trebuie să alegem cine va reprezenta Europa și este important”. ”Trebuie să alegem persoane foarte concrete, lideri ai Europei, care să reprezinte Europa, și trebuie să facem acest lucru în noiembrie, pentru că ne așteptăm ca negocierile să continue”, a spus Zelenski.

De notat că și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a discutat miercuri cu negociatorii americani și ucraineni după negocierile de la Abu Dhabi, care i-au spus că ”putem vedea câțiva pași prudenți înainte” și că ”întâlnirea de joi de la Moscova va fi crucială”.

Dacă Europa va putea fi prezentă la masa viitoarelor negocieri, a adăugat el, „acest lucru ar reprezenta, în sine, un progres”.

Merz ar urma să aibă o discuție telefonică cu Putin. Europenii au convenit cu SUA – nu încă și cu Rusia – patru principii pentru negocieri

De notat că cancelarul Germaniei Friedrich Merz ar urma să aibă în curând o discuție telefonică cu Putin, conform unui acord convenit în discuțiile de marți și miercuri.

În plus, purtătorului de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius, a dezvăluit miercuri că europenii și SUA au convenit la Abu Dhabi „asupra a patru principii” pentru negocierile cu rușii. Ele nu au fost însă convenite, încă, și cu Rusia:

Declarațiile lui Kornelius:

„În primul rând, în privința succesiunii etapelor: aceasta prevede ca mai întâi să fie discutată pacea în Ucraina, urmată de o ordine (de securitate) care să poată funcționa în Europa și în spațiul transatlantic și euroatlantic.

În al doilea rând, în privința contextului negocierilor: aceasta înseamnă că negocierile privind această arhitectură nu se vor concentra asupra unei singure probleme, ci că Ucraina este o parte inerentă a arhitecturii de securitate euroatlantice. Aceasta înseamnă că vor exista foarte multe subiecte care vor trebui analizate și negociate. Obiectivul va fi ca acest lucru să se realizeze în grupuri de lucru. Acestea vor aborda chestiuni privind garanțiile de securitate și garanțiile contractuale.

Al treilea principiu asupra căruia s-a convenit este consensul. Consensul înseamnă că fiecare acord va fi susținut numai de către toți membrii. De îndată ce nu poate fi obținut consensul între membrii NATO, aceste aranjamente nu vor putea fi implementate. Consensul este, prin urmare, un element fundamental și pentru partea americană.

Al patrulea principiu este descris prin termenul «no-surprise policy», adică o politică fără surprize. Aceasta înseamnă că Europa și SUA au convenit să dezvolte o înțelegere comună în baza căreia aceste negocieri vor continua fără acorduri paralele, cu transparența necesară și în strânsă coordonare”.

Între timp, Moscova a ridicat posibilitatea unor acorduri bilaterale de neagresiune cu state NATO individuale, potrivit Reuters, în contextul în care discuțiile se mută către securitatea europeană. Asta în contextul în care SUA au cerut Rusiei să prezinte o nouă propunere pentru un viitor acord de securitate cu Europa, care să includă măsuri din partea Rusiei pentru reducerea tensiunilor cu continentul.

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