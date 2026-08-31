Kremlinul respinge un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski: „O astfel de întâlnire este posibilă doar pentru a consemna acorduri deja încheiate”

Un summit între Vladimir Putin, Donald Trump și Volodimir Zelenski este posibil doar pentru a consemna eventuale acorduri, a căror încheiere reprezintă un proces extrem de complex, dar nu pentru o „înțelegere preliminară”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS și News.ro.

„Se propune de mult timp organizarea summitului Putin – Trump – Zelenski, iar dumneavoastră cunoașteți bine poziția șefului statului nostru: o astfel de întâlnire este posibilă doar pentru a consemna acordurile. Iar înțelegerile nu sunt deloc o tranzacție primitivă, ci un proces foarte complex de soluționare, care constă dintr-o mulțime de detalii”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Propunerea unui summit trilateral a venit inițial dinspre Kiev

El a subliniat că nu are rost ca președinții să se întâlnească pentru a discuta toate aceste aspecte, pentru că la acest nivel se pot doar finaliza înțelegeri.

Cu alte cuvinte, Peskov a dat de înțeles că Putin refuză oferta Washingtonului, care ar fi fost transmisă oficial către Kremlin săptămâna trecută, conform Axios.

Pe surse, s-au vehiculat mai multe ipoteze în legătură cu mesajele transmise la Moscova de șeful CIA, dar Axios a scris că acesta s-ar fi dus cu o propunere de summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

În același timp, Peskov a avut grijă să învinovățească Kievul. Partea de la Kiev nu dorește să se implice într-un proces real de soluționare a conflictului, a acuzat Peskov.

Anterior, portalul Axios, citând surse, a informat că directorul CIA, John Ratcliffe, în cadrul vizitei sale la Moscova din această săptămână, a ridicat problema posibilității organizării unei întâlniri trilaterale la nivel înalt între Rusia, SUA și Ucraina.

Șeful CIA a vizitat Moscova pe 25 august. Peskov a declarat că vizita lui Ratcliffe a fost legată de contactele dintre serviciile secrete ale celor două țări.

Directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, Serghei Narîșkin, a confirmat că a avut o întâlnire cu șeful CIA în timpul șederii acestuia la Moscova.

Zelenski anunță că urmează o discuție cu oficialii administrației Trump

În același timp, Volodimir Zelenski a anunțat duminică seară că echipa sa se pregătește pentru o nouă comunicare cu reprezentanții președintelui SUA, Donald Trump.

„Pe scurt, despre ziua de azi. Au avut loc întâlniri importante. Împreună cu echipa, ne pregătim pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții președintelui american. Mâine vor fi mai multe detalii”, a declarat președintele ucrainean în discursul său video către națiune de duminică seara.

„Facem tot ce ne stă în putință pentru ca războiul să nu rămână singura opțiune pentru evoluția evenimentelor. Este important faptul că America împărtășește multe dintre punctele noastre de vedere asupra situației – asupra situației de pe front, asupra situației privind atacurile. Trebuie să fim activi, și exact așa, activ, lucrăm – fără zile libere”, a subliniat Zelenski.

Vizita mult așteptată în Ucraina a reprezentanților speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, a fost amânată, s-a aflat lunea trecută. A doua zi, marți, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a dus la Moscova, iar președintele american Donald Trump a declarat că din vizita acestuia la Moscova „poate va rezulta ceva”.

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