marți

24 februarie, 2026

Kremlinul, la 4 ani de la invadarea Ucrainei: „Operaţiunea militară specială s-a transformat într-o confruntare mult mai amplă între Rusia şi ţările occidentale”

De Iulian Soare

24 februarie, 2026

Kremlinul a transmis marţi, la patru ani de la invadarea Ucrainei, că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflic a transformat „operaţiunea militară specială” într-o confruntare mult mai amplă cu ţarile care, potrivit Moscovei, ”doresc să distrugă Rusia”.

„În urma intervenţiei directe în acest conflict a ţărilor din Europa de Vest şi a Statelor Unite, operaţiunea militară specială s-a transformat de facto într-o confruntare mult mai amplă între Rusia şi ţările occidentale, care au avut şi continuă să aibă ca obiectiv distrugerea ţării noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit news.ro.

Dmitri Peskov a mai spus că luptele continuă, iar Moscova rămâne fermă în atingerea obiectivelor sale, prin mijloace politice sau diplomatice. El a adăugat că, totuşi, multe dintre obiectivele Kremlinului în Ucraina au fost îndeplinite, precizând că „scopul principal” al Moscovei era de a asigura siguranţa persoanelor care trăiesc în estul Ucrainei.


Întrebat dacă Rusia crede că războiul poate fi rezolvat prin negocieri, Peskov a răspuns: „Continuăm eforturile noastre pentru a obţine pacea, poziţia noastră este foarte clară şi consecventă. Acum totul depinde de acţiunile regimului de la Kiev”.

Dmitri Peskov a mai spus că nu poate spune când şi unde va avea loc următoarea rundă de negocieri cu Ucraina, deoarece aceste discuţii nu au fost încă finalizate. „Sperăm cu adevărat că această muncă va continua”, a spus el, în condiţiile în care şeful Cancelariei prezidenţiale ucrainene, Kirilo Budanov, anunţase luni că următoarea rundă de negocieri trilaterale, cu SUA ca mediator, va avea loc spre sfârşitul săptămânii.

Tot marţi, serviciul de spionaj extern al Rusiei, SVR, a acuzat într-un comunicat Marea Britanie şi Franţa că vor să înarmeze nuclear Ucraina pentru a-i întări poziţia la negocieri.

(Citește și: Ucraina, după 4 ani de război – Radiografia în cifre a unei țări afectate de un conflict prelungit în sec. XXI)

