Kremlinul exclude Europa de la negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina: „Pot veni dacă își cumpără bilete, dar nimeni nu-i invită la masă“. Trump anunță o întâlnire Zelenski-Putin „foarte curând“

Țările europene nu vor participa la discuțiile tehnice trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia programate pentru luna viitoare, a declarat, miercuri, Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, pentru publicația rusă Vesti, preluată de agențiile internaționale. Potrivit reprezentantului rus, participanții au convenit ca reuniunea să aibă loc exclusiv într-un format trilateral, fără implicarea diplomaților europeni.

„Pot ajunge acolo dacă își cumpără bilete, dar nimeni nu intenționează să-i invite la masa negocierilor”, a declarat consilierul lui Putin.

În același timp, Ușakov nu a confirmat informațiile anunțate anterior de președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind organizarea unor reuniuni tehnice la 10 noiembrie, la Abu Dhabi, precizând că data exactă va fi anunțată în curând.

Donald Trump anunță o întâlnire Zelenski-Putin „foarte curând“, pe care Moscova și Kievul nu au confirmat-o

Zelenski anunțase anterior că se așteaptă ca reuniunea trilaterală dintre reprezentanții Ucrainei, SUA și Rusiei să aibă loc la începutul lunii noiembrie. El a mai spus, în urma unei conversații între lideri europeni și Putin, că există indicii că Rusia tratează cu seriozitate posibilitatea unei reuniuni a echipelor de negociere la Abu Dhabi.

În același timp, Zelenski a spus că speră ca o escaladare americană a războiului din Orientul Mijlociu să nu perturbe negocierile trilaterale programate cu Rusia, intermediate de SUA.

„Sunt în desfășurare pregătirile pentru o reuniune trilaterală, care este planificată să aibă loc la Abu Dhabi. Ne așteptăm ca întâlnirea să aibă loc până la 10 noiembrie și sperăm foarte mult ca escaladarea din Orientul Mijlociu, despre care se discută atât de mult în acest moment, să nu împiedice desfășurarea acesteia.”

Ulterior, răspunzând unei întrebări, Zelenski a declarat că ar putea avea loc mai multe astfel de reuniuni tehnice. „Evaluarea noastră este următoarea. Pe agendă se află o încetare a focului în sectorul energetic și pe mare, schimburile de prizonieri și numeroase chestiuni umanitare. Nu este vorba doar despre teritorii. Suntem pregătiți să discutăm chestiunile teritoriale, dar numai la nivelul liderilor”, a precizat acesta.

Putin anunțase anterior că Rusia a acceptat reluarea negocierilor de pace cu Ucraina.

De notat și faptul că președintele american Donald Trump a declarat miercuri că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin va fi organizată „foarte curând”, susținând că eforturile Washingtonului pentru încheierea războiului înregistrează progrese.

El nu a precizat însă o dată sau locul întrevederii, iar Kievul și Moscova nu au confirmat public un acord pentru întâlnirea celor doi lideri.

„O întâlnire va fi organizată foarte curând și cred că s-ar putea face multe progrese”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Anunțul privind negocierile între delegații este distinct de perspectiva unei întâlniri directe între Putin și Zelenski. Liderul rus a respins în mod repetat discuțiile față în față cu președintele ucrainean, în timp ce Moscova și-a menținut revendicările asupra teritoriilor din estul Ucrainei.

Zelenski a susținut că problemele teritoriale trebuie abordate la nivelul liderilor celor două țări, în timp ce alte subiecte pot fi discutate de grupurile tehnice.

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