Kremlinul spune că SUA nu au reușit să „dicteze” Kievului un acord de pace agreat de Moscova și cere includerea Europei în negocieri

Un înalt oficial al Kremlinului a admis duminică că strategia de a conta pe administrația Trump pentru a determina Kievul să accepte un acord de pace în termenii Rusiei nu a produs până acum rezultatele așteptate și a susținut că negocierile pentru încheierea războiului trebuie extinse pentru a include Europa, a cărei poziție ar putea fi decisivă.

Iuri Ușakov, principalul consilier pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin, a declarat duminică că, după summitul Trump-Putin de la Anchorage din 2025, la Moscova exista impresia că Washingtonul ar putea exercita suficientă presiune asupra Kievului pentru a-l determina să accepte condițiile unui acord.

„Înainte, părea că, după Anchorage, administrația SUA ar putea dicta anumite lucruri și ar putea forța Kievul să se conformeze. Însă, până acum, acest lucru nu a dat cu adevărat rezultate. Nu este suficient să discutăm doar cu Kievul. Trebuie să discutăm cu întreaga Europă, care susține pe deplin Kievul și, poate, poziția Europei are aici un caracter-chei”, a declarat Ușakov într-un interviu acordat jurnalistului televiziunii de stat ruse Pavel Zarubin, preluat de Agerpres. El s-a referit la o întâlnire din 2025, desfăşurată la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

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Afirmațiile vin în condițiile în care administrația Trump a exercitat în ultimele luni presiuni asupra Kievului în mai multe dosare, însă negocierile nu au produs până acum un acord politic privind încheierea războiului. Divergențele majore rămân cele privind teritoriile ocupate de Rusia și garanțiile de securitate pentru Ucraina. În plus, relația Washingtonului cu Kievul s-a tensionat în octombrie inclusiv din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești.

Ușakov a mai declarat că Moscova este însă pregătită să reia negocierile trilaterale Rusia-Ucraina-SUA după 4 noiembrie, ziua unității Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat la rândul său, vineri, că negociatorii celor trei state au convenit asupra unei reuniuni la nivel tehnic în prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi, posibil pe 10 noiembrie.

Kievul insistă, la rândul său, asupra participării europene la negocieri și asupra unor garanții de securitate solide în orice eventual acord. Zelenski a declarat că speră ca reuniunea tehnică din noiembrie să fie urmată de negocieri la nivelul liderilor.

Ușakov a vorbit și despre pregătirile pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, care ar putea avea loc în marja summitului APEC din China, programat pentru 18-19 noiembrie. O eventuală întâlnire bilaterală Putin-Trump la Shenzhen nu a fost însă stabilită.

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