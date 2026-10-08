Kpler suspectează că producătorii din Golf plătesc o taxă Iranului pentru tranzitul navelor prin Ormuz

Kpler (companie de date și analiză a comerțului fizic global, mai ales cel care vizează energia) estimează că exporturile de țiței și condensate din Orientul Mijlociu au atins o medie de aproximativ 16,5 milioane de barili pe zi (bpz) în septembrie, chiar depășind media de dinaintea conflictului (de 18 milioane bpz) în ultima săptămână a lunii. Această redresare a avut un impact surprinzător de redus asupra scăderii prețurilor petrolului. Producătorii transportă cantități mai mari de țiței prin conducte și porturi alternative, în timp ce petrolierele care traversează strâmtoarea Ormuz se bazează tot mai mult pe escorte militare americane și pe lanțuri complexe de transferuri navă-la-navă (STS).

Prețul petrolului nu scade

Petrolul Brent se tranzacționează în continuare la un preț de aproximativ 100 de dolari pe baril, cu aproape 30 de dolari peste nivelul înregistrat înainte de conflict. Este posibil ca Iranul să perceapă discret taxe navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz, exportatorii transferând apoi aceste costuri către consumatori. Potrivit lui Michelle Brohard, director pentru politici și riscuri geopolitice în cadrul Kpler, anumite state din Golf ar fi putut încheia acorduri secrete cu Iranul pentru a asigura continuitatea livrărilor de petrol, temându-se că nu se pot baza la nesfârșit pe Washington pentru a ține Teheranul sub control.

„Bănuiesc că se plătește o taxă care asigură trecerea în siguranță a acestor nave”, a declarat Brohard într-un interviu acordat săptămâna trecută analistului din sectorul energetic Rory Johnston. „De asemenea, bănuiesc că aceste țări realizează că situația este nesustenabilă, atât din perspectiva escortării navelor de către SUA, cât și din cea a plății către Iran a 10% sau 20% din valoarea încărcăturii. Astfel, asistăm la ceea ce aș numi o cursă pentru a scoate cât mai multe mărfuri, cât mai repede posibil, înainte de reluarea conflictului”, a adăugat ea.

Afirmațiile lui Brohard rămân neconfirmate, deși ea nu este singurul analist care ridică problema unor plăți nedeclarate. „Totul pare să se desfășoare discret în Orientul Mijlociu, de la escortarea navelor de către SUA până la perceperea tacită a unor taxe de tranzit de către Iran”, a declarat pentru Al Jazeera Chris Beauchamp, analist-șef de piață la IG Group.

O eventuală confirmare a unor plăți secrete ar avea consecințe grave. Administrația Trump a avertizat Teheranul să nu impună taxe, în timp ce Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul, Qatarul și Kuweitul s-au opus oficial solicitărilor iraniene privind taxele de tranzit. Washingtonul a vizat, de asemenea, rețeaua financiară asociată sistemului iranian de plăți „Ormuz”. Luna trecută, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni platformei iraniene de schimb de criptomonede BitBank, motivând că Autoritatea „Hormuz Safe Marine Services” a utilizat această platformă, începând cu luna iunie, pentru a transfera către regimul iranian plățile primite. Trezoreria a precizat că BitBank este controlată de finanțistul iranian Babak Zanjani, a cărui rețea a folosit platforma pentru a transfera sute de milioane de dolari în Bitcoin către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Zanjani fusese condamnat la moarte în Iran în 2016 pentru deturnarea unor fonduri de stat petroliere, însă pedeapsa i-a fost comutată în 2024, iar ulterior a reapărut ca susținător al unor proiecte economice promovate de regim.

Taxele cerute de Iran s-ar lovi și de obstacole juridice majore. Conform Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), navele și aeronavele beneficiază de dreptul de tranzit prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională, iar statelor riverane nu le este, în general, permis să impună taxe doar pentru simpla traversare. Iranul a semnat Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) în 1982, dar nu a ratificat-o niciodată și a susținut constant că tranzitul prin apele sale teritoriale este guvernat, parțial, de propria legislație maritimă, inclusiv de Legea privind zonele maritime din 1993. Cu toate acestea, Teheranul a luat în considerare adoptarea unei legislații care să oficializeze perceperea unor taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz, argumentând că o taxă permanentă pentru garantarea unui tranzit sigur ar trebui să facă parte din orice acord pe termen lung vizând redeschiderea completă a strâmtorii.

„Sistemul de transport cu nave-navetă din Golf face minuni în ceea ce privește tranzitul petrolului, însă necesită un număr mare de nave; acest lucru a dus la creșterea tarifelor de transport și a redus, totodată, disponibilitatea navelor în afara regiunii respective”, a declarat Beauchamp pentru Al Jazeera.

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