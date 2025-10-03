cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

3 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Criză de combustibili în Rusia – dronele Ucrainei au scos din funcțiune 40% din capacitatea de rafinare rusească

Rss
De Iulian Soare

3 octombrie, 2025

Rusia intenționează să importe benzină din China și alte state asiatice pentru a acoperi un deficit intern tot mai mare de combustibil, după ce aproape 40% din capacitatea de rafinare a țării a fost scoasă din funcțiune, scrie publicația rusă Kommersant, citată de The Kyiv Independent.

Decizia vine după mai multe atacuri cu drone și rachete ale Ucrainei, care au afectat puternic activitatea rafinăriilor rusești, infrastructură considerată esențială pentru economia de război a Kremlinului. Unele instalații au fost nevoite să își oprească producția pe termen nedeterminat.

Potrivit sursei citate, Moscova ia în calcul importuri de carburant din China, Coreea de Sud și Singapore, pentru a stabiliza piața internă. Guvernul ar urma să suspende taxele de import la anumite puncte de trecere din Orientul Îndepărtat și să subvenționeze diferența dintre prețurile internaționale și cele interne, folosind fonduri de la bugetul federal.

Ucraina a lovit cel puțin 16 din cele 38 rafinării rusești


Companiile Rosneft, Independent Oil and Gas Company (NNK) și societatea de stat Promsyrieimport vor putea livra pe piață benzină din Asia, iar, în paralel, Moscova ar putea intensifica importurile din Belarus și ar avea în vedere ridicarea interdicției asupra monometilanilinei – un aditiv folosit pentru creșterea cifrei octanice, interzis în Rusia din 2016 din cauza toxicității și riscurilor cancerigene.

Într-o scrisoare adresată premierului Mihail Mișustin, vicepremierul Aleksandr Novak a avertizat că riscul unei agravări a crizei interne de combustibil persistă, în pofida măsurilor planificate de guvern, potrivit Kommersant.

Date publicate de Financial Times arată că, din august 2025, Ucraina a lovit cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării rusești, ceea ce a dus la scăderea exporturilor de motorină la cel mai redus nivel din 2020.

Kievul a cerut aliaților occidentali noi sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc, argumentând că reducerea veniturilor din petrol ar limita capacitatea Moscovei de a finanța războiul. Președintele american Donald Trump a presat în repetate rânduri Uniunea Europeană să reducă importurile de energie din Rusia, afirmând că eventuale măsuri suplimentare ale Washingtonului depind de diminuarea dependenței europene de combustibilul rusesc.

(Citește și: „Video / Concluziile summitului liderilor UE de la Copenhaga: Sprijin pentru Zidul anti-drone de pe Flancul Estic, capacități comune de apărare, inclusiv în industrie”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

ISW: Rusia ar putea desfășura operațiuni de sabotaj în Polonia – România, menționată în avertisment. Planurile Kremlinului pentru Moldova

Programul de înzestrare: „Tanc principal de luptă” / 7 mld. euro pentru achiziția de armament – 216 tancuri americane vor fi fabricate în România

Strategia pentru industria de apărare, adoptată: Cum arată industria de armament de stat și cea privată a României. Detaliile și obiectivele strategiei

Bruegel și Kiel, două din cele mai puternice think-thankuri din UE – Studiu despre reînarmarea Europei: Nu ținem pasul cu Rusia la producția de armament și nu investim în autonomia strategică față de SUA. Analiza

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți