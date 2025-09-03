Kim Jong-un: „Vom face tot ce este necesar pentru a ajuta Rusia”. Putin i-a mulțumit pentru soldații trimiși să lupte împotriva armatei ucrainene

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri, la Beijing, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care a promis că va continua să ajute Rusia cu orice are nevoie, așa cum a făcut-o atunci când a furnizat trupe pentru a-i alunga pe soldații ucraineni din regiunea Kursk.

„Dacă există ceva cu care putem ajuta Rusia, cu siguranță o vom face și vom considera că este o datorie frățească. Vom face tot ce este necesar pentru a ajuta Rusia”, a declarat Kim la începutul întâlnirii, potrivit Agerpres.

Reuniunea a avut loc după ce cei doi au participat, de o parte și de alta a președintelui chinez Xi Jinping, la parada care a marcat a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific.

Kim a subliniat că, de la semnarea acordului de asociere cu Putin în iunie 2024 – care include o clauză de apărare reciprocă în caz de agresiune – „relațiile dintre cele două țări se dezvoltă în toate domeniile”. „În cadrul acordului și în conformitate cu obligațiile noastre, luptăm împreună cu poporul frate și cu armata rusă”, a declarat el.

Totodată, potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap, Kim i-a mulțumit liderului de la Kremlin pentru laudele aduse trupelor nord-coreene care luptă împotriva inamicului ucrainean.

Vladimir Putin, la rândul său, a subliniat că relațiile dintre cele două țări au fost mult timp „de încredere, prietenoase și ca între aliați”. „La inițiativa dumneavoastră, după cum se știe, forțele dumneavoastră speciale au participat la eliberarea regiunii Kursk, în deplină consonanță cu acordurile noastre. Au luptat cu curaj și eroism”, a subliniat președintele rus.

Putin a subliniat că Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite de armata nord-coreeană, pe care unele surse le-au estimat la câteva mii de soldați. „Vreau să vă mulțumesc în numele poporului rus pentru participarea dumneavoastră la lupta comună împotriva neonazismului modern. Vă rog să transmiteți cele mai calde urări întregului popor” nord-coreean, a transmis Putin.

La întâlnirea Putin-Kim au participat și mai mulți înalți oficiali ruși, inclusiv ministrul de externe, Serghei Lavrov. Potrivit unor surse sud-coreene, ucrainene și occidentale, Coreea de Nord este principalul furnizor de arme al armatei ruse, oferindu-i rachete, proiectile și numeroase muniții.

Putin și Kim nu s-au mai întâlnit de la summitul care a avut loc în capitala nord-coreeană în iunie anul trecut, care a marcat prima vizită a liderului rus într-un sfert de secol.

