Coreea de Nord – Kim Jong Un remaniază Statul Major și îl demite pe ministrul apărării

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis pe ministrul apărării, No Kwang Chol, într-o remaniere amplă a Statului Major militar anunțată duminică de agenția oficială de știri KCNA, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Remanierea are loc în contextul în care Phenianul, care deține arme nucleare, își etalează din ce în ce mai mult ambițiile în ceea ce privește capacitățile militare, precum și pe fondul unor legături mai strânse cu Rusia.

No Kwang Chol a fost, de asemenea, înlăturat din conducerea centrală a Partidului Muncitorilor, aflat la putere, în timpul reuniunii prezidate sâmbătă de Kim Jong Un.

El a fost numit prim-director adjunct al departamentului de muniții, conform presei de stat.

Kim Son Gi, directorul biroului de politică generală al armatei, l-a înlocuit în funcția de ministru.

Consilierul ministerial Pak Jong Chon a fost numit vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor.

Om Ju Ho, comisar politic al Forțelor Aeriene, și Yu Kwang U, directorul Biroului de Securitate al Armatei, au devenit membri ai Comitetului Central al Partidului și ai Biroului Politic al acestuia.

De asemenea, Kim Jong Un a felicitat oamenii de știință, cercetătorii și oficialii, la o ceremonie care a avut loc tot sâmbătă, pentru progresele înregistrate în tehnologiile de apărare, acordându-le onoruri naționale, conform unei relatări separate a KCNA.

Ei au fost recompensați pentru contribuțiile lor la ”rezolvarea problemelor științifice și tehnice critice în dezvoltarea de noi sisteme de arme de luptă”, a adăugat agenția, fără a oferi detalii suplimentare.

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