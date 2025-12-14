Negocieri pentru pace în Ucraina – Președintele Zelenski anunță condițiile în care Kievul ar fi dispus să renunțe la intrarea în NATO

Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminică seara că Ucraina ar fi dispusă să renunțe la cererea oficială de aderare la NATO, dacă Statele Unite și aliații europeni ar oferi garanții de securitate suficient de puternice în cadrul discuțiilor privind un posibil acord de pace, similare art. 5 din Tratatul Alianței.

„Încă de la început, dorinţa Ucrainei a fost să adere la NATO, acestea fiind garanţii reale de securitate. Unii parteneri din SUA şi Europa nu au susţinut această direcţie”, a spus el răspunzând la întrebările presei într-o discuţie pe WhatsApp.

„Astfel, astăzi, garanţiile bilaterale de securitate între Ucraina şi SUA, garanţiile similare articolului 5 din partea SUA şi garanţiile de securitate din partea colegilor europeni, precum şi a altor ţări – Canada, Japonia – reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusă”, a explicat Zelenski.

„Şi este deja un compromis din partea noastră”, a precizat el, adăugând că garanţiile de securitate ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere legal.

Președintele Ucrainei spune că e rândul rușilor să facă un compromis după ce Ucraina și-a anunțat disponibilitatea de a renunța la ideea aderării la NATO. Liderul de la Kiev spune și că „planul nu poate să fie pe placul tuturor” și că ambele părți trebuie să facă concesii pentru a se ajunge la pace.

„Nu avem un dialog direct cu partea rusă. Iar în dialogul cu partea americană, ei, dacă se poate spune așa, reprezintă partea rusă, pentru că vorbesc despre semnalele, declarațiile, pașii, disponibilitatea sau indisponibilitatea acesteia. Pe de o parte, discutăm cu America nu doar relațiile noastre bilaterale, Ucraina–SUA, ca garanție de securitate, ci și reacția noastră la semnalele Rusiei. Iar în ceea ce privește compromisurile din partea rusă, în orice caz, dacă America face presiuni, dacă partenerii fac presiuni și dacă America dorește să pună capăt acestui război, așa cu demonstrează astăzi la nivel înalt, cred că rușii ar trebui să accepte compromisuri”, a declarat Volodimir Zelenski, duminică.

Această mişcare marchează o schimbare majoră pentru Ucraina, care a luptat pentru a adera la NATO ca măsură de protecţie împotriva atacurilor ruseşti şi are această aspiraţie inclusă în Constituţia sa, notează Reuters.

Liderul rus Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri ca Ucraina să renunţe oficial la ambiţiile sale de a adera la NATO şi să-şi retragă trupele din aproximativ de pe teritoriul a circa 10% din Donbas, care se află încă sub controlul Kievului.

Moscova a mai declarat că Ucraina trebuie să fie o ţară neutră şi că niciun soldat NATO nu poate fi staţionat în Ucraina.

Declarația este făcută în contextul negocierilor pe marginea unui plan de pace în 20 de puncte, redactat de Washington și aflat acum în discuție la Kiev și în capitalele europene.

Planul ar include și concesii teritoriale în favoarea Rusiei, ceea ce a generat reacții ample în Ucraina.

Zelenski a ajuns duminică la Berlin, unde urmează să discute cu lideri europeni și cu echipa trimisă de președintele SUA, Donald Trump, petru discutarea planului de pace.

Volodimir Zelenski s-a declarat deschis ‘dialogului’ înainte de discuțiile sale cu înalți responsabili europeni și americani așteptate să aibă loc duminică și luni la Berlin pentru găsirea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina.

„Summitul de la Berlin este important”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă online, precizând că discuții sunt prevăzute să aibă loc în capitala germană „astăzi și mâine”.

El a spus că nu a primit încă răspunsul SUA la cea mai recentă versiune a planului de propuneri pentru a pune capăt conflictului, plan amendat săptămâna aceasta de Kiev și de aliații săi europeni și transmis apoi Washingtonului.

„Am primit câteva mesaje de la echipa mea de negociere, am primit toate semnalele și eu voi fi deschis dialogului ce va începe astăzi”, a continuat el.

El a reafirmat că Ucraina dorește garanții de securitate de la aliații săi europeni și de la Washington pentru a descuraja Rusia să o atace din nou în caz de armistițiu pe front.

„Luăm în calcul un plan-cadru de 20 de puncte, care să se încheie cu un armistițiu” și „astăzi noi vrem să fim siguri că nu va exista o repetare a războiului după un armistițiu”, a declarat Zelenski.

Se discută un mecanism similar Art. 5 din Tratatul NATO și înghețarea liniei frontului

Șeful statului ucrainean a declarat că doreşte să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina, relatează AFP, preluată de News.ro.

El a precizat că discuțiile bilaterale de securitate iau în calcul în prezent un mecanism inspirat din articolul al 5-lea al NATO ce prevede o apărare reciprocă a țărilor membre, fără aderarea oficială a Ucrainei la Alianța Atlantică, aderare pe care o solicita Kievul înainte.

„Acesta este deja un compromis din partea noastră”, a precizat Zelenski cu privire la acest lucru.

Vineri seara, un important responsabil al Casei Albe a confirmat deplasarea în Germania a emisarului american Steve Witkoff, care a fost primit de Moscova la începutul lunii decembrie.

În timp ce ostilitățile continuă, adăugând noi victime la sutele de mii de morți și răniți pe care le-a făcut războiul, Donald Trump și-a afișat în mod clar nerăbdarea cu privire la avansarea discuțiilor asupra planului său menit să pună capăt conflictului declanșat de invazia rusă la scară mare în februarie 2022.

Kievul și aliații săi încearcă să amendeze planul american dezvăluit în urmă cu o lună și considerat inițial prea favorabil Moscovei. Negocierile se blochează în special asupra chestiunilor teritoriale, SUA cerând, deplânge Kievul, importante concesii.

Zelenski a precizat că nu a primit încă un răspuns din partea Casei Albe la propunerile sale de modificare a documentului.

Între timp, potrivit presei internaționale, oficiali germani, britanici și francezi discută duminică elementele acestui plan, înaintea unei întâlniri programate luni, la care ar urma să participe și liderii celor trei țări.

Emisarul american Steve Witkoff este așteptat luni la Berlin, unde se va întâlni cu Zelenski, în cadrul eforturilor diplomatice privind încheierea războiului.

