Senatul SUA avansează cu nominalizarea lui Kevin Warsh la șefia Fed – Fed va ține pe loc dobânzile, la ultima ședință cu Jerome Powell președinte

Senatul american este pregătit să avanseze cu nominalizarea lui Kevin Warsh (foto) la șefia Rezervei Federale a SUA (Fed – Federal Reserve), banca centrală a Americii, după ce un senator republican-cheie, Thom Tillis, a declarat duminică că este pregătit să renunțe la opoziție și să sprijine confirmarea, relatează New York Times (NYT).

Timp de mai multe săptămâni Tillis a refuzat să susțină nominalizarea lui Warsh sau a oricărui alt candidat pentru Fed, în condițiile în care administrația Trump a susținut o investigație împotriva actualului președinte, Jerome Powell, într-o anchetă pe care mulți au descris-o ca fiind motivată politic.

Investigația împotriva lui Jerome Powell a fost motivată politic – s-a pus presiune asupra independenței Fed

Procurorul în acest caz, Jeanine Pirro, o apropiată a președintelui Donald Trump, a anunțat însă vineri că Departamentul de Justiție va renunța la investigația sa, care viza depășiri de costuri într-un proiect de renovare a uneia din clădirile Fed.

Deși Pirro a spus că nu va ezita să redeschidă investigația, decizia de a face un pas înapoi a fost suficientă pentru senatorul republican Thorm Tillis, care a declarat la NBC că este pregătit să renunțe la opoziție și să meargă mai departe cu votul din comisia bancară a Senatului ce privește nominalizarea lui Warsh la șefia Fed.

„Au fost foarte clari că actuala investigație este complet și definitiv închisă”, a spus Tillis despre discuțiile sale cu Departamentul de Justiție.

Senatorul a afirmat că aceste discuții i-au oferit asigurările necesare „pentru a simți că Departamentul de Justiție nu este folosit ca armă pentru a amenința independența Fed”.

Votul lui Tillis este decisiv pentru a determina dacă Warsh, care a fost guvernator al Fed între 2006 și 2011, va fi confirmat până la încheierea mandatului lui Powell pe 15 mai. Deși Warsh se bucură de sprijin larg în rândul republicanilor, democrații din Senat l-au numit „marionetă”, având în vedere declarațiile lui Donald Trump privind alegerea cuiva care susține scăderea dobânzilor, un lucru pe care Powell l-a făcut dar nu la nivelul așteptărilor președintelui american.

Votul final pentru confirmarea lui Warsh va fi dat miercuri în Senat – ziua ultimei ședințe a lui Powell în funcția de șef al băncii centrale americane

Republicanii au o majoritate de 13 la 11 în comisia bancară din Senat, care supraveghează Fed, ceea ce înseamnă că opoziția lui Tillis a creat un blocaj de nedepășit. Senatorii americani urmează să voteze miercuri pentru a trimite nominalizarea lui Warsh către plenul Senatului pentru votul final.

Dacă va fi confirmat, Warsh va prelua conducerea unei instituții vitale pentru bunul mers al economiei SUA, o instituție care a trebuit să își apere independența în fața presiunilor Casei Albe, care a tot cerut scăderea ratelor de dobândă.

Ancheta penală privindu-l pe Powell a fost cea mai recentă ofensivă a administrației, după tentativa lui Trump de anul trecut de a o înlătura pe Lisa D. Cook, unul din guvernatorii Fed. Cazul se află în prezent la Curtea Supremă.

Trump a amenințat, de asemenea, că îl va demite pe Powell dacă acesta decide să rămână în boardul Fed după încheierea mandatului de președinte, în mai. Powell poate rămâne ca guvernator până în 2028. Powell nu a precizat încă dacă va face acest lucru, dar a afirmat că va pleca doar după ce investigația va fi „pe deplin și definitiv încheiată, cu transparență și finalitate”.

New York Times mai punctează că este probabil ca Powell să fie întrebat despre viitorul său miercuri, la conferința de presă a președintelui ce vine după ședința de politică monetară a Fed. La această ședință, Fed e așteptată să mențină dobânzile neschimbate, pe fondul șocului energetic produs de războiul din Iran.

În declarația sa de vineri, Jeanine Pirro a spus că investigația împotriva lui Powell va fi preluată de inspectorul general al Fed, respectiv de departamentul intern care analizează cazul din luna iulie.

