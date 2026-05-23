Kevin Warsh a depus jurământul de președinte al Fed, cea mai importantă bancă centrală din lume. Donald Trump: „Vreau să fie total independent”

Kevin Warsh a depus vineri jurământul de președinte al Rezervei Federale a SUA (Fed), banca centrală din SUA, într-o ceremonie prezidată de președintele Donald Trump, care l-a ales pe fostul guvernator al băncii centrale să-i succeadă lui Jerome Powell, potrivit Reuters.

Agenția internațională de presă scsrie că Warsh preia conducerea Fed într-un moment în care atât inflația resimțită de consumatori cât și de producătorii industriali din SUA a fost puternic afectată de creșterea prețurilor petrolului, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Piețele financiare și investitorii și-au modificat așteptările privind deciziile băncii centrale, fiind anticipată acum cel puțin o creștere a ratelor de dobândă până la final de an pentru a combate posibile efecte de rundă a doua generate de șocul inflaționist din energie.

Warsh preia de asemenea conducerea Fed după o perioadă de peste un an în care președintele Trump a presat constant banca centrală să reducă ratele dobânzilor. Președintele a fost un critic de lungă durată al fostului președinte al Fed, Jerome Powell, până în punctul în care administrația sa a deschis o investigație privind renovările la clădirea băncii centrale realizate în timpul mandatului lui Powell.

Acțiunile lui Trump au alimentat îngrijorările privind independența Fed. Trump a transmis un mesaj de independență, dar a continuat să vorbească despre o economie care nu are nevoie de frâne

Momentul cheie a învestirii lui Warsh a fost când Trump i-a spus noului șef al Fed să fie „total independent”.

„Sincer, chiar vreau să spun asta, nu e spus în niciun alt sens – vreau ca Kevin să fie total independent. Vreau ca el să fie independent și pur și simplu să facă o treabă grozavă. Să nu se uite la mine, să nu se uite la nimeni, să facă ce crede el și să facă o treabă grozavă”, a spus Trump în ceremonia de vineri.

Cu toate acestea, scrie Wall Street Journal, două minute mai târziu Trump începuse deja să îi ofere câteva sugestii, vorbind despre ce așteptări are: o economie turată la maximum nu trebuie frânată de dobânzi pentru că „creșterea economică nu înseamnă inflație”.

„Vrem ca economia să fie în boom. Vrem să fie cum nu a mai avut nimeni vreodată, pentru că avem și niște datorii de care am vrea să ne ocupăm”, a afirmat Trump.

Trump a sugerat de asemenea că membrii comitetului de politică monetară al Fed se vor alinia la poziția lui Warsh.

Ceilalți decidenți ai Fed „iau propriile decizii, dar îl vor asculta pe Kevin tot drumul”, a spus Trump.

În același timp, Trump a lăudat Fed-ul, numindu-l „un pilon al sistemului financiar mondial” și „cea mai importantă bancă centrală din lume”.

Warsh s-a raportat în discursul său la Alan Greenspan și a promis să conducă Fed-ul cu „cu energie și determinare” – Trump vrea controlul tiparniței

La rândul său, în discursul lui, Kevin Warsh a făcut trimitere la fostul șef al Fed Alan Greenspan, care a depus jurământul în același loc în 1987 și a condus banca centrală până în 2006.

Noul șef al Fed a promis să conducă banca „cu energie și determinare, exact așa cum a făcut președintele Greenspan”. WSJ notează de altfel că Warsh nu a făcut nicio mențiune despre Ben Bernanke, președintele sub care Warsh a lucrat în cei cinci ani în care a mai activat ca guvernator în consiliul de decizie al Fed (2006-2011).

„Mandatul nostru la Fed este de a promova stabilitatea prețurilor și ocuparea integrală a forței de muncă. Când urmărim aceste obiective cu înțelepciune și claritate, independență și hotărâre, inflația poate fi mai scăzută, creșterea economică mai puternică, salariile reale mai mari, iar America mai prosperă”, a spus Warsh vineri.

„Pentru a îndeplini această misiune, voi conduce o Rezervă Federală orientată spre reformă, învățând din succesele și greșelile trecute deopotrivă, ieșind din cadre și modele statice și susținând standarde clare de integritate și performanță”, a spus el.

Reuters notează că comentariul său privind reforma Fed a fost în acord cu remarci similare făcute la audierea din Senat, unde a afirmat că banca centrală are nevoie de „reforme fundamentale de politică” și de „o schimbare de regim”.

Warsh preia funcția într-un moment complicat pentru Fed. Piața muncii din SUA pare să fie încă pe baze solide, dar inflația a redevenit o problemă, în special datorită creșterilor recente ale prețurilor de consum și de producție generate de majorarea prețurilor petrolului. Cea mai recentă valoare a indicatorului de inflație preferat de Fed – indicele de bază al cheltuielilor personale de consum – a arătat o creștere anuală de 3,2% în martie, semnificativ peste ținta băncii centrale de 2%.

Între timp, rata anuală a indicelui prețurilor de consum (IPC) din SUA în aprilie a atins cel mai ridicat nivel din mai 2023, în timp ce indicele prețurilor de producție (IPP) a înregistrat cea mai mare creștere anuală din decembrie 2022.

Într-un astfel de scenariu, mandatul lui Warsh ca președinte al Fed va fi urmărit îndeaproape pentru a vedea dacă va livra reducerile de dobândă dorite de Trump. Piața obligațiunilor din SUA a început deja să împingă în sus dobânzile suverane și în general dobânzile de piață monetar.

Reuters mai notează că Wall Street nu a avut vineri o reacție semnificativă la depunerea jurământului de către Warsh.

