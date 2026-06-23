Propunerile UDMR – Kelemen Hunor: „Un guvern minoritar are şanse reale să meargă până în 2028”

Sunt două variante pentru guvern minoritar și una cu majoritate subțire a spus Kelemen Hunor, marți, după ieșirea delegației UDMR de la consultările cu șeful statului. ”Nu ascund faptul că un guvern minoritar are şanse reale să meargă până în 2028”, a adăugat liderul UDMR.

Variantele identificate de UDMR:

PNL-USR-UDMR, susţinut transparent de PSD, dar Sorin Grindeanu a exclus această variantă

guvern minoritar PSD, susţinut de PNL şi UDMR, fără USR, care a anunțat că nu votează PSD în nicio formulă

un guvern cu majoritate subţire, PSD-PNL-UDMR, refacerea coaliţiei ce a funcţionat până în iunie 2025 (fără USR), a mai spus Kelemen Hunor, care însă nu a luat în calcul cele câteva decizii ale liberalilor ce exclud cooperarea cu social-democrații, în viitorul apropiat, după ce PSD a votat moțiunea de cenzură

„Am prezentat trei variante, a patra n-am mai prezentat-o, adică refacerea coaliţiei vechi, am zis că nu mai este cazul, am pierdut orice speranţă. Astăzi avem înţelepciunea de a reface vechea coaliţie. Sigur, sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susţinut transparent pe bază de înţelegere, de PSD, dar am înţeles că domnul Grindeanu nu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susţinut de PNL şi UDMR şi bineînţeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte şi au votat guvernul Veştea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minorităţile etnice, tot pe bază de înţelegere de susţinere parlamentară. Şi a treia variantă ar fi un guvern cu majoritate foarte, foarte subţire, dar asta ar însemna, iarăşi, o renunţare la orgolii, ego-uri mai puţine şi înţelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliţie care a funcţionat până în iunie 2025, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităţilor. Asta ar asigura o stabilitate mai bună şi o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne aşteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus Kelemen Hunor, după consultările cu şeful statului.

Oricare dintre aceste variante presupune un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier.

„De ce vă spun acest lucru? Fiindcă am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om şi doreşte să formeze o majoritate, spaţiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înţeleagă, dacă vorbim de o majoritate subţire parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic”, a explicat el.

Dacă se ajunge al unul dintre aceste acorduri, procedura de învestire a unui nou guvern se poate închide relativ repede, la începutul săptămânii viitoare, a adăugat Kelemen Hunor.

„Asta a fost ceea ce am prezentat noi domnului preşedinte Dan şi, bineînţeles, în continuare vom vedea care va fi decizia dânsului, dacă face o nominalizare azi, mâine sau dacă lasă timp partidelor să ajungă la o înţelegere parlamentară”, a mai arătat el.

Liderul UDMR: „Președintele nu s-a exprimat, doar a ascultat”

Preşedintele Dan nu s-a exprimat în timpul întâlnirii, ci doar i-a ascultat şi au discutat şi de o posibilă sesiune extraordinară şi cam cum ar funcţiona, când ar funcţiona, la început de iulie sau mai târziu, a relatat Kelemen hunor.

„Aici, sigur depinde de cine formează guvern. Degeaba faci sesiune la începutul lunii iulie dacă guvernul format nu are cu ce să vină în Parlament. Trebuie să laşi şi noului guvern 2-3 săptămâni, să vină cu acele proiecte pentru care trebuie să obţină votul Parlamentului, în cazul în care nu poate să dea ordonanţe simple în perioada vacanţei parlamentare. Deci asta a fost singura discuţie”, a menţionat liderul UDMR.

Întrebat despre un guvern PNL, PSD şi UDMR şi minorităţi, Kelemen Hunor a subliniat că nu depinde de ei această variantă.

”Prima dată trebuie să stabilească partidele dacă vor un guvern cu o majoritate cât de cât, cel puţin până în februarie anului viitor, sau cineva doreşte să meargă singur sau într-un guvern minoritar. Nu ascund faptul că un guvern minoritar are şanse reale să meargă până în 2028”, a menţionat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a mai arătat că nu a discutat aceste variante cu celelate partide.

”Am spus care sunt variantele posibile astăzi. Ştiu declaraţiile colegilor de la USR că nu vor cu PSD, ştiu declaraţiile colegilor de la PSD că nu vor cu USR, cu PNL, cu noi. Totuşi, la un moment dat, trebuie să ajungem undeva, că la alegeri anticipate, în afară de câţiva, nimeni nu se gândeşte, din varii motive. Şi asta putem discuta, dar nu este o soluţie. Varianta alegerilor anticipate nu este o soluţie”, a mai spus el.

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