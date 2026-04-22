Kelemen Hunor, după discuția cu premierul Bolojan: UDMR rămâne în echipa de guvernare. Varianta guvernului minoritar, preferabilă celei cu premier tehnocrat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după ieșirea de la discuțiile purtate cu premierul Ilie Bolojan pentru stabilirea strategiei de continuare a guvernării, că, indiferent ce se întâmplă mâine, poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe şi formațiunea pe care o conduce rămâne în echipă.

”Am discutat despre situaţia politică şi am ajuns la următoarea concluzie: Indiferent ce se întâmplă mâine, poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe. Noi rămânem în echipa de guvernare şi în perioada următoare începem să facem treaba cât de bine se poate, în condiţiile date”, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Important ar fi, pe termen mediu, lung, să se găsească o soluţie pentru un guvern majoritar, a mai spus Kelemen Hunor:

”Nu vorbesc de stabilitate, pentru că este un termen mult preauzat, dar pe urmă noi ne-am asumat acum un an de zile, în mai anul trecut, să guvernăm împreună, pentru a rezolva problemele cele mai importante (…) şi de a echilibra bugetul. Deci vom continua, sigur, în zilele următoare”.

PSD nu poate impune PNL-ului ce premier să numească

Poziția de rămânere la guvernare i-a fost transmisă și președintelui Dan, la Cotroceni. UDMR este de acord cu un guvern minoritar susținut în Parlament de parlamentari, individual, din toate partidele din opoziție, dar exclude propunerea PSD de numire a unui premier tehnocrat.

În opinia lui Kelemen Hunor, PSD a greșit încercând să le impună liberalilor premierul: ”Nu poţi să impui unui partid un premier. E greu să spui că, domnule, nu vreau cu tine, vreau cu nu ştiu cine, sau cu oricine, dar doar cu tine. E greu. Nu aşa funcţionează politica. Eu înţeleg supărările şi înţeleg disputele, conflictele, dar nu cred că aşa va funcţiona. Până la urmă sunt cele două partide care au guvernat împreună, bine rău, ei ştiu cum au făcut, care în acest moment sunt împreună în coaliţie încă şi care, nici fără PSD, nici fără PNL, nu se poate o majoritate în acest moment, dacă nu iei în calcul AUR”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, după consultările de la Palatul Cotroceni cu şeful statului.

În acest moment, a mai spus liderul UDMR, trebuie găsita soluția pentru continuarea guvernării:

”Deci, până la urmă, trebuie găsit o soluţie. România e un moment dificil pentru guvern, dar în primul rând pentru România. Până la urmă, sper că se va găsi o soluţie. Nu am eu o soluţie miraculoasă, vă daţi seama, cu 7% în Parlament, cu 10% – 11% în coaliţie, e greu să rezolv eu problemele coaliţiei, dar cu argumente, cu experienţa, încercăm şi noi, cu colegii, să contribuim”.

