Kelemen Hunor: Președintele trebuie să înceapă „o amplă reformă” a SRI și SIE – „Control civil în acest moment nu prea există. SRI nu este un serviciu civil” / Despre Coaliție: PSD și USR se suportă „mult mai bine decât vă închipuiți”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a avertizat că în acest moment nu există control parlamentar asupra serviciilor de informații, așa cum se întâmplă în statele cu democrații consolidate, și consideră că președintele trebuie să înceapă „o amplă reformă” a serviciilor.

”Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus Hunor, care a adăugat că ultima discuție cu Nicușor Dan pe tema serviciilor secrete a purtat-o în vara anului trecut.

În privința a două dintre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE, avocatul Gabriel Zbârcea la SRI și fostul ambasador Marius Lazurca la SIE, Kelemen Hunor a spus că au existat discuții la formarea coaliției, însă Nicușor Dan „nu a avut susținere”.

„E nevoie de o reașezare” la serviciile de informații

Întrebat la Prima TV despre numele luate în calcul pentru conducerea SRI și a SIE, liderul UDMR Kelemen Hunor a spus că știe doar ce a declarat recent Nicușor Dan, că are 5 nume pe lista de propuneri pentru șefii serviciilor. Kelemen Hunor a spus că, din punctul său de vedere, „mult mai importantă este întrebarea dacă într-adevăr se poate face – sau dorește președintele să facă – o reformă la servicii, în primul rând la SRI”.

„Fiindcă au trecut totuși 35 de ani. Nu spun că n-au fost schimbări, au fost schimbări față de ce a fost la început. Dar control civil în acest moment nu prea există. Serviciul Român de Informații nu este un serviciu civil. și controlul parlamentar e și mai puțin decât controlul civil. Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus liderul UDMR la Prima TV potrivit News.ro.

Hunor consideră că președintele Nicușor Dan trebuie să numească la șefia SRI o persoană care să reformeze radical instituția, astfel încât România să aibă servicii secrete puternice, dar sub control parlamentar și civil, pe model german sau american: „Din acest punct de vedere, eu zic că avem nevoie de un serviciu, avem nevoie de servicii de intelligence foarte puternice, dar e nevoie și de o schimbare de atitudine, de perspectivă, de funcționare și de o reașezare în așa fel încât să fim încet, încet în rândul lumii. Mie îmi place controlul cum se întâmplă în America sau în Germania, dacă venim mai aproape. Și peste tot, aceste servicii sunt servicii civile, nu sunt militarizate. Partea de luptă antitero poți să o muți în altă parte. E nevoie și de asta. Și mai importantă e această întrebare pentru mine: dacă va fi o reformă și dacă găsește președintele un om care are capacitatea de a merge spre o astfel de reformă”.

Hunor: Variantele Lazurca la SIE și Zbârcea la SRI și nu au avut susținere în Coaliție

Întrebat dacă a vorbit în ultima perioadă cu Nicuşor Dan pe tema numirilor la serviciile de informații, liderul UDMR a spus că ultima discuție avută cu președintele pe această temă a fost în iunie sau iulie anul trecut.

„A fost o discuţie când s-a format coaliţia şi atunci a spus că va veni cu propuneri, va discuta cu noi. La un moment dat, a fost cu Zbârcea şi cu Lazurca, dar nu s-a putut, nu avea susţinere. În rest, eu n-am vorbit cu preşedintele acest subiect”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit Constituţiei, preşedintele României propune şefii serviciilor secrete, însă numirile trebuie aprobate cu votul Parlamentului. Așadar, Nicuşor Dan trebuie să negocieze cu actuala coaliţie de guvernare, formată din PSD-PNL-USR şi UDMR.

În vara anului trecut, președintele Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliției posibilitatea ca avocatul Gabriel Zbârcea şi diplomatul Marius Lazurca să fie propunerile pentru SRI şi SIE, însă PSD a respins ambele variante, potrivit News.ro. Ulterior, Marius Lazurca a fost numit consilier prezidențial.

Nicușor Dan: Decizia pe numirile de la SRI și SIE e una comună – a președintelui și a partidelor din Parlament

Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat marți Radio România Actualități că are cinci nume pe lista scurtă pentru propunerile pentru viitorii șefi ai serviciilor de informații. El a spus, de asemenea, că partidele nu au făcut încă nicio sugestie, dar că discuțiile continuă.

„Cinci. Între cei cinci există o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că o să fie votată”, a răspuns președintele atunci când a fost întrebat despre câte nume are pe lista scurtă.

Nicușor Dan a mai spus că, în cele aproape nouă luni de când e la Palatul Cotroceni, nu a înaintat încă Parlamentului propunerile de numiri pentru șefii serviciilor de informații pentru că decizia este una comună – a președintelui și a partidelor din Parlament.

Funcția de director civil al SRI este vacantă din iulie 2023, când Eduard Hellvig a demisionat. Serviciul este condus acum de prim-adjunctul Răzvan Ionescu. La SIE, din 2018 este director Gabriel Vlase, fost deputat PSD.

Kelemen Hunor: PSD și USR se suportă „mult mai bine decât vă închipuiți”

Kelemen Hunor a mai spus la Prima TV că discuțiile din interiorul coaliției de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declarațiile publice făcute în mass media sau pe rețelele de socializare de unii dintre membrii formațiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce privește PSD și USR, Hunor a spus că se „suportă mult mai bine” decât publicul își poate închipui.

Întrebat dacă PSD și USR se suportă în ședințele de coaliție, Kelemen Hunor a răspuns: „Mult mai bine decât vă închipuiți dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găsește în USR. Era ironic el când a zis, dar…”, potrivit News.ro.

În ceea ce privește atmosfera în coaliția de guvernare, Kelemen spune că „depinde de ce vrei să vezi”. „Dacă stai la ședința coaliției și asculți ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiți la televizor după ședința de coaliție și te uiți doar la declarații, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum. Deci, dacă mă gândesc la ședințele de coaliție, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluție și încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu”, a spus Kelemen Hunor.

