Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: „Legea salarizării unitare este cea mai dificilă problemă”

Legea salarizării unitare, aflată pe agenda consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, reprezintă una dintre cele mai dificile chestiuni în discuție, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

„Pe PNRR avem câteva probleme, unde poate cea mai dificilă chestiune este legea salarizării unitare, ceea ce este o asumare din partea României în fața Comisiei, este o reformă asumată în PNRR și acolo, într-adevăr, discuții vor fi în continuare. Până în 30 august, 31 august trebuie să fie în Monitorul Oficial”, a afirmat acesta la Parlament.

El a explicat că proiectul este încă în discuție și că forma finală nu este stabilită:

„Trebuie discutat, asumat și după aceea pot să fiu de acord sau nu, că sunt acolo câteva chestiuni care sigur că nu rămân așa cum era în draft.”

Kelemen Hunor a făcut referire și la unele dintre punctele aflate în dezbatere, inclusiv diferențele de praguri între localități și regimul sporurilor:

„De exemplu, între localitățile cu 50.000 de locuitori și până la 250.000 de locuitori nu există niciun prag sau de la zero, care înseamnă, sigur, cea mai mică unitate administrativă, până la 10.000, iarăși nu există niciun prag. Plus, sunt chestiuni legate de sporuri și limitarea sporurilor. Deci sunt multe, multe discuții.”

El a mai precizat că aceste subiecte nu au fost discutate anterior în coaliția veche:

„În coaliție nu au fost până acum pe agenda noastră. Există acest prim proiect, trebuie văzut cum și în ce formă va fi asumat de Ministerul Muncii.”

În ceea ce privește alte teme discutate, liderul UDMR a menționat că există consens privind programul SAFE:

„Nu am văzut nicio dispută polemică pe SAFE”, a spus Kelemen Hunor, referindu-se la măsurile necesare pentru aprobarea în comisiile parlamentare.

De asemenea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea odată cu adoptarea noii legi, precizând că „va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”. El a adăugat că unele salarii vor crește, altele vor stagna, iar în anumite cazuri angajații vor trebui să aștepte următoarea indexare.

