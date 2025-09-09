Președintele UDMR: Deficitul nu poate coborî sub 8% în acest an / Premierul Bolojan: Pachetul 3 va viza și alte pensii speciale, altele decât ale magistraților

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni seară că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an deficitul nu va putea fi mai mic de 8%, potrivit News.ro.

”Şi în cazul nostru urmează reforme, inclusiv reduceri de cheltuieli, nu 45 de miliarde de euro, fiindcă nu vorbim noi de astfel de sume, dar pentru economia românească, pentru bugetul României totuşi sunt sume considerabile. Şi încet-încet trebuie să reducem deficitul, Slavă Domnului, nu într-un singur an, nu în doi ani, avem cinci, şase ani la dispoziţie, dar în acest an mai mult de 8% nu putem. Adică mai jos de 8% nu putem. La 8,3%, 8,4% eu cred că dacă închidem toată lumea o să fie mulţumită. Eu aşa văd lucrurile”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3.

La rândul lui, premierul Ilie Bolojan a dat detalii luni seară, la TVR, despre Pachetul 3 de măsuri.

Discuții cu Comisia pe rectificarea bugetară

El a precizat că ar fi bine dacă deficitul ar scădea doar cu un procent în acest an.

”Un singur procent în cinci luni, deci nu întreg an, fiindcă în prima perioadă, în primele cinci, şase luni încă nu ne-am apucat fiindcă eram în campanie electorală şi nimeni nu a vrut să se ocupe de aceste schimbări, de aceste, hai să spunem aşa, ajustări în buget. De aceea, noi când facem 1% în cinci luni, asta înseamnă mult mai mult dacă întinzi pe anul bugetar 2025”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă va accepta Comisia Europeană un deficit de opt procente în acest an, liderul UDMR a răspuns: ”Eu nu pot să vin cu informaţii mai precise fiindcă nu eu port discuţiile, ci Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe are în fiecare zi discuţii cu cei de la Comisie şi eu cred că în momentul în care Comisia vede că ne-am angajat foarte serios pe un anumit drum, cu anumită viteză, cu predictibilitate, atunci se poate negocia cu ei acest deficit de opt virgulă”.

Estimările lui Ilie Bolojan privind economia în anul 2026. „Nu poți evita o încetinire economică”

La rândul lui, premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la TVR, că este probabilă o încetinire a creșterii economice până la jumătatea anului viitor, însă crede că nu se va ajunge la o inflație cu două cifre.

Bolojan a explicat că încetinirea creșterii economice este greu de evitat atât din cauza contextului internațional, cât și din considerente legate de fiscalitate. El a menționat că „nu ne ajută” contextul economic din Uniunea Europeană în care toate economiile au creșteri mai mici, lanțurile de aprovizionare se reașează, iar tarifele vamale impuse la nivel internațional au și ele potențialul de a limita creșterea economică.

„Pe plan intern, când crești TVA cresc niște prețuri sau costurile sunt internalizate de companii. Asta înseamnă că scazi puterea de cumpărare și nu poți evita o încetinire economică. Cel puțin până în vara anului viitor vom fi în situația de încetinire a creșterii economice. Inflația a crescut, dar nu cred că va ajunge la două cifre (…) Estimările indică o scădere din a doua jumătate a anului viitor”, a spus Bolojan.

Ce a spus premierul despre Pachetul 3

În ce privește măsurile care ar putea fi incluse în Pachetul 3 de măsuri pentru echilibrare bugetară, Bolojan s-a referit și la creșterea vârstei de pensionare pentru alți beneficiari de pensii speciale decât magistrații.

„Suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii și pentru asta trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50-65 ani populația să fie prinsă pe piața muncii într-o proporție mai mare (…) Dacă nu creștem vârsta de pensionare, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemuli de pensii. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a declarat primul-ministru.

În ce privește reducerea numărului de posturi din administrație, Bolojan susține în continuare că este nevoie de o reducere efectivă a numărului de angajați, nu doar de desființarea unor posturi neocupate în momentul de față.

„Desființarea de posturi vacante înseamnă că ne batem joc de cei care se uită la noi. Efecte reale nu vor fi (…) Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care la multe primării reprezintă 100% din venituri, anul viitor cheltuielile vor rămâne. Cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă. Nu ele singure, înseamnă și descentralizare și o administrație mai eficientă”, crede șeful Guvernului.

Ilie Bolojan susține că în coaliție s-a discutat în mod explicit despre reducerea numărului de angajați.

„După discuția din coaliție și la întâlnirea cu domnul președinte, cred că toți au înțeles care au fost concluziile. Trebuie întrebați și ceilalți. Discuția a fost foarte clară că trebuie să reducem cheltuielile de personal, iar discuția a fost reducere numărului de angajați cu 10%”, a spus liberalul.

