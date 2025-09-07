Kelemen Hunor: Acest guvern dă primele semnale că dorește o guvernare justă și un stat mai suplu

Președintele UDMR, Kelemen Hunor (foto), a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, că un deficit de aproape 10% nu poate fi susținut de țara noastră, arătând că Executivul dorește o guvernare justă, dreaptă, un stat mai suplu și corectarea cheltuielilor extravagante.

„Un deficit de aproape 10% nu poate fi susținut de țara noastră. Un deficit de aproape 10% în contextul intern, regional și internațional, înseamnă agonie, înseamnă îndatorare și mai mare și suferință pe termen lung. Cei care spun, printre care mă regăsesc și eu, că mărirea TV-ului, creșterea accizelor și impozitelor încă nu înseamnă reforme, au dreptate. Cum nici tăierea cheltuielilor nu poate fi considerată reformă. Dar astăzi facem primul pas, dincolo de a acoperi gaura bugetară, să facem reforme sectoriale esențiale în sănătate, în justiție, în domeniul companiilor de stat și, trebuie să subliniez, administrația centrală și locală. După 76 de zile, deci, acest guvern începe să dea primele semnale că dorește o guvernare justă, dreaptă, un stat mai suplu și încearcă să corecteze acele cheltuieli extravagante, care pe bună dreptate enervează pe oamenii”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că are propriile nemulțumiri profunde. „Un stat în care nu există consecințe când cineva greșește, intenționat sau voluntar, când autoritățile închid ochii și devin părtași, este un stat încă eșuat”, a spus liderul UDMR, citat de Agerpres.

De asemenea, Kelemen Hunor a punctat că Executivul va veni și cu al treilea pachet de măsuri pentru că trebuie deschisă perspectiva economică pentru anii care urmează.

„Acest guvern va veni și cu al treilea pachet de asumare sau prin dezbatere parlamentară, rămâne de văzut. Trebuie să deschidem perspectiva economică pentru anii care urmează. (…) România încă nu este atractivă, nu este predictibilă și nu este flexibilă. Trebuie să devină atractivă, flexibilă și competitivă pentru toți investitorii. Acest lucru nu este ușor de făcut, este mai ușor să tai și să ridici taxe, e mai greu să te faci atractiv, dar misiunea acestui guvern, misiunea coaliției este să facem și acest pas în lunile care urmează”, a declarat președintele UDMR.

