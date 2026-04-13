Marea Britanie nu va sprijini blocada SUA în Ormuz: Starmer insistă că soluția e ”redeschiderea strâmtorii”, nu escaladarea. Alternativa la blocadă ar fi ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii își exportă petrolul

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat luni că, indiferent de presiuni, Marea Britanie nu va fi atrasă în războiul din Iran și că nu va sprijini activ blocada porturilor iraniene și a Strâmtorii Ormuz, ordonată de președintele Statelor Unite Donald Trump, scriu agențiile internaționale de presă, preluate de News.ro.

Într-un interviu acordat postului BBC Radio 5 Live, Starmer a afirmat că este esențial ca strâmtoarea să fie redeschisă. „În opinia mea, este vital să redeschidem strâmtoarea și să o redeschidem complet, iar în acest sens ne-am concentrat toate eforturile în ultimele zile și vom continua să facem acest lucru”, a spus Starmer.

Navele britanice de deminare și capacitățile anti-dronă ale Marii Britanii vor continua să opereze în regiune, a spus Starmer, însă navele militare și soldații britanici nu vor fi activi în operațiunile de blocare a porturilor iraniene. El a spus că răspunsul Marii Britanii se concentrează pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deoarece „așa se va reuși reducerea prețurilor la energie cât mai repede posibil”.

Americanii vor să pună presiune pe iranieni – alternativa la blocadă ar fi ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii își exportă petrolul

Potrivit experților americani în securitate, blocada are mai mult sens pentru SUA decât ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii exportă peste 90% din petrolul lor. O blocadă oprește exporturile Iranului, încasările din petrol și per total reprezintă un răspuns în contrapondere la închiderea strâmtorii de către iranieni. Experții avertizează totuși că este posibil ca Iranul să atace în răspuns facilități petroliere din Golf. De asemenea, blocada nu pune presiune doar pe Iran, ci și asupra Chinei, care primește mare parte din petrolul vândut de iranieni.

Întrebat dacă îl consideră pe președintele american Donald Trump personal responsabil pentru impactul asupra facturilor la energie din Marea Britanie, Starmer nu a răspuns direct. El a declarat că „cel mai important lucru” pe care îl poate face este să reunească țările pentru a solicita dezamorsarea conflictului și deschiderea strâmtorii.

El a adăugat că Iranul este cel care a cauzat restricționarea traficului prin Golf și a insistat că Marea Britanie nu se lasă atrasă în război. De la declanşarea războiului din Iran, Keir Starmer a fost criticat în repetate rânduri de Donald Trump că nu a oferit sprijin Statelor Unite.

***