Kazahstanul oprește aprovizionarea terminalului de la Marea Neagră după atacurile cu drone ale Ucrainei – Peste jumătate din importurile de petrol ale României provin din Kazahstan

În urma unui atac cu drone efectuat de Ucraina asupra terminalului petrolier al Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din portul rusesc Novorosisk de la Marea Neagră, Kazahstanul a anunțat oficial că oprește activitățile de încărcare a petrolierelor.

Companiile petroliere din România, dar în principal Rompetrol care este deținută de KazMunayGaz, importă petrol prin terminalul Novorisisk. În 2025, din cele aproape 9 milioane tone țiței importat de România, 5,5 milioane de tone au provenit din Kazahstan. Următoarele surse de aprovizionare sunt Azerbaidjan și Libia.

„Kazahstanul urmează să oprească transportul de țiței către un port de pe coasta rusească a Mării Negre, după o serie de atacuri asupra petrolierelor. Astfel se pune în pericol capacitatea țării din Asia fără ieșire la mare de a produce petrol”, relatează Bloomberg marți dimineață.

Terminalul de Novorosisk este vital pentru exporturile de petrol kazah

Conducta CPC are o lungime de aproape 1.500 km, și conectează câmpurile petroliere din vestul Kazahstanului și câmpurile offshore rusești din Marea Caspică cu un terminal maritim din Novorosisk, ceea ce înseamnă că locația servește drept principală rută de export pentru petrolul kazah și este ujna dintre cele mai mari conducte petroliere din lume din punct de vedere al capacității.

„Terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk va înceta să mai primească petrolul transportat prin conducte, deoarece companiile care dețin petroliere nu mai doresc să-și trimită navele să mai încarce la acest terminal, au declarat două persoane care au cunoștiință despre discuții”, scrie Boomerg, care descrie o situație similară cu cea cu care se confruntă echipajele petrolierelor care au rămas blocate în Strâtoarea Ormuz, de teamă de a nu fi atacate. „Încetarea operațiunilor urmează să se finalizeze spre sfârșitul zilei de marți”, adaugă Bloomberg.

În plus, CPC a precizat într-un comunicat că „operațiunile de încărcate a petrolului au fost suspendate. Nu au avut loc deversări de petrol în mare și nici nu au fost incendii la rezervoarele de depozitare a petrolul”. Conducta CPC care alimentează terminalul din portul Novorosisk tranpostă în principal petrol kazah și în mai mică măsură petrol rusesc. Kremlinul a acuzat că aceste atacuri recente fac parte din „ambiția Ucrainei de a destabiliza în continuare situația de pe piețele globale de petrol”.

Companiile maritime nu mai trimit petroliere să încarce la Novorosisk

Cel puțin unul dintre petroliere atacate recent s-a confruntat cu un incendiu la bord după ce a fost lovit. Reuters a relatat că în urma operațiunilor de salvare „echipajul internațional de 22 de persoane a fost evacuat, cu exceăția căpitanului și a șefului de echipaj care au rămas la bord. Incendiul a fost în cele din urmă stins iar petrolierul nu s-a scufundat.

Analiștii au subliniat că, în urma atacurilor mai ample al Ucrainei cu drone asupra siturilor energetice rusești, producția de rafinare a petrolului din Rusia a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele peste două decenii.

Kremlinul a acuzat Ucraina că orchestrează un plan de destabilizare suplimentară a piețelor globale de petrol prin efectuarea de atacuri cu drone asupra Consorțiului Conductei Caspice (CPC).

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat luni: „Suntem solidari cu Ministerul de Externe al Kazahstanului în condamnarea fermă a acestui atac împotriva unei instalații civile.”

Kazahstanul își rezervă drept de a cere despăgubiri Ucrainei

Ministerul de Externe al Kazahstanului a protestat vehement. „După finalizarea acestei evaluări, Kazahstanul își rezervă toate drepturile prevăzute de dreptul internațional pentru a-și proteja interesele legitime, inclusiv solicitarea de despăgubiri integrale pentru daunele cauzate”, a declarat acesta.

Nu este prima dată când secțiuni ale rutei energetice cheie au fost vizate de dronele ucrainene. De exemplu, o secțiune cheie a Consorțiului Conductei Caspice din apropierea orașului Novorossiisk a fost temporar scoasă din funcțiune într-un atac din noiembrie 2025.

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