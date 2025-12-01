Kazahstan solicită Ucrainei să oprească atacurile asupra terminalelor petroliere din porturile rusești de la Marea Neagră

Kazahstan denunță și protestează împotriva „atacului deliberat” asupra infrastructurii critice de transport energetic a Consorțiului internațional al Conductei Caspice din orașul port la Marea Neagră, Novorosisk, după ce sâmbătă o dronă maritimă a avariat grav unul dintre cele trei terminale pentru încărcarea navelor.

Ministerul de Externe al Kazahstanului a declarat duminică: „Subliniem faptul că Consorțiul Conductei Caspice joacă un rol important în susținerea stabilității sistemului energetic global. (…) Și este o instalație exclusiv civilă a cărei funcționare este protejată de normele dreptului internațional”, relatează Reuters.

Ministerul kazah a adăugat: „Considerăm că ceea ce s-a întâmplat este o acțiune care dăunează relațiilor bilaterale dintre Republica Kazahstan și Ucraina și ne așteptăm ca partea ucraineană să ia măsuri eficiente pentru a preveni incidente similare în viitor”.

Această poziție marchează un moment rar în care fostul stat sovietic din Asia Centrală acuză direct guvernul și armata ucraineană.

O secțiune cheie a Consorțiului Conductei Caspice din apropierea orașului Novorosisk a fost scoasă din funcțiune, ca urmare a atacului, până la finalizarea lucrărilor de reparații și refacere.

Kazakhstan Has No Choice. It Changes Oil Export Route After Attack on Novorossiysk



Following a nighttime attack by Ukrainian naval drones on the Caspian Pipeline Consortium's marine terminal in Novorossiysk, Kazakhstan has announced that it is forced to seek alternative routes… pic.twitter.com/SerTXJtYK4 — Belsat in English (@Belsat_Eng) November 29, 2025

Conducta, una dintre cele mai mari din lume, transportă țiței din câmpurile Tengiz, Karachaganak și Kashagan din Kazahstan până la terminalul Yujnaia Ozereevka din Novorosisk. Principalii furnizori ai CPC sunt câmpurile din Kazahstan, dar colectează țiței și de la producătorii ruși.

Conducta de 1.500 km (930 mile) a CPC are ca acționari compania KazMunayGas, deținută de statul kazahstan, și entități ale Chevron, Lukoil din Rusia și ExxonMobil. Surse din regiune notează că conducta contează pentru aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, țară membră a OPEC+.

CPC a anunțat sâmbătă că un atac cu drone navale în 29 noiembrie asupra terminalului său care au „avariat grav” Single-Point Mooring (SPM) 2 – în esență o instalație plutitoare care se conectează la petroliere pentru a încărca petrol.

„Operațiunile ulterioare ale Single Point Mooring 2 nu sunt posibile”, a declarat CPC. „Operațiunile de încărcare și alte operațiuni au fost oprite [și] petrolierele au fost retrase din zona maritimă a CPC.”

„Credem că atacul asupra CPC este un atac asupra intereselor țărilor membre ale CPC”, a declarat conducerea companiei. Moscova, la rândul său, a denunțat atacurile ucrainene ca fiind echivalente cu acte de terorism și a susținut în continuare că puterile europene sunt angajate în prezent într-un război hibrid intens împotriva Rusiei.

Cu toate acestea, Ucraina poate, la rândul ei, să considere atacurile aeriene rusești constante și devastatoare împotriva rețelei sale energetice, înainte de ceea ce se prefigurează a fi o iarnă grea – în acest moment, o mare parte a țării se află sub un regim continuu de întrerupere a alimentării cu energie electrică.

În Europa, Ungaria s-a plâns de mult timp de aceste atacuri ucrainene asupra conductelor și infrastructurii energetice. În această vară, fluxurile de țiței din Rusia către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba au suferit întreruperi după ce atacul cu drone ucrainene a distrus stațiile de transformare și alte instalații.

