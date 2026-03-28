Kaja Kallas şi Marco Rubio – schimb tensionat de replici la reuniunea G7 pe tema războiului din Ucraina

De Laurențiu Gheorghe

28 martie, 2026

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, şi secretarul de stat american, Marco Rubio, au avut un schimb tensionat de replici în cadrul reuniunii miniştrilor de externe G7, pe tema presiunii exercitate de SUA asupra Rusiei în contextul războiului din Ucraina, potrivit unor surse participante la discuţii.

Potrivit, Axios, Kallas, cunoscută pentru poziţiile dure împotriva Rusiei, a criticat lipsa unor măsuri suplimentare din partea SUA împotriva Moscovei. Ea a amintit că Washingtonul avertizase anterior că îşi va pierde răbdarea dacă Rusia nu cooperează în procesul de pace. „A trecut un an şi Rusia nu a făcut paşi. Când vă veţi pierde răbdarea?”, ar fi întrebat aceasta.

Rubio a reacţionat iritat, afirmând că SUA depun eforturi pentru a încheia conflictul şi sugerând că aliaţii europeni ar putea prelua iniţiativa dacă consideră că pot gestiona mai eficient situaţia.


El a subliniat că Washingtonul susţine Ucraina cu arme şi informaţii, în timp ce menţine canale de dialog cu ambele părţi.

Discuţia tensionată, desfăşurată în faţa altor miniştri de externe, reflectă neîncrederea crescândă între SUA şi aliaţii europeni privind strategia faţă de războiul din Ucraina.

Ulterior, mai mulţi oficiali europeni au insistat pentru continuarea eforturilor diplomatice conduse de SUA, iar Rubio şi Kallas au avut o discuţie separată pentru detensionarea situaţiei.

Departamentul de Stat a descris schimbul drept „franc”, specific diplomaţiei, în timp ce Rubio a negat public existenţa unor tensiuni.

Contextul indică însă îngrijorări în Europa privind prioritizarea de către SUA a conflictului cu Iranul şi ritmul lent al negocierilor de pace ruso-ucrainene.

Cititi si: Comisarul Kaja Kallas: Nu-mi pot imagina că statele UE vor crea o armată europeană separată


***

Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Comisarul Kaja Kallas: Nu-mi pot imagina că statele UE vor crea o armată europeană separată

Fără consens în G7 – reuniunea cu Rubio s-a încheiat fără o declarație comună. Critici voalate reciproce între SUA și aliații europeni

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

