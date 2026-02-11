A început construcția fabricii de obuziere K9 din Dâmbovița, de către sud-coreenii de la Hanwha Aerospace – armele vor fi pentru Armata României și armatele NATO

Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei sud-coreene Hanwha din Europa, au început miercuri, în județul Dâmbovița, „marcând un parteneriat industrial pe termen lung cu România şi sprijinind obiectivele NATO şi de securitate europeană”, a anunțat compania.

Facilitatea va susţine producţia locală a obuzierelor autopropulsate K9 şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, cu potenţial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie şi vehicule terestre fără echipaj.

Producţia locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României şi poziţionând ţara noastră ca producător şi exportator în ecosistemul european de apărare.

Parteneriat pe termen lung

„Hanwha Aerospace România a marcat astăzi începerea lucrărilor pentru noua sa facilitate de producţie de vehicule blindate în localitatea Petreşti, judeţul Dâmboviţa, un moment important în angajamentul pe termen lung al companiei faţă de România şi faţă de consolidarea capacităţilor industriale de apărare ale Europei. Denumită Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, unitatea reprezintă prima platformă de producţie Hanwha Aerospace din Europa şi va constitui pilonul parteneriatului strategic pe termen lung cu România. Proiectul sprijină ambiţia României de a deveni un hub european de producţie în domeniul apărării şi contribuie la obiectivele mai largi de securitate ale NATO şi ale Uniunii Europene”, a anunţat compania, potrivit News.ro.

La eveniment au participat, printre alţii, Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidenţial pentru Securitate Naţională şi Politică Externă; viceprim-ministrul Tánczos Barna; ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău; preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan; precum şi Yong-chul Lee, ministru în cadrul Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

„Începerea lucrărilor de astăzi reprezintă mai mult decât construcţia unei facilităţi de producţie. Este fundamentul transformării Hanwha Aerospace România într-o companie de apărare cu adevărat românească şi un hub strategic pentru cooperarea pe termen lung în domeniul apărării între ţările noastre. Aceasta este prima unitate de producţie Hanwha Aerospace din Europa şi va deveni un centru esenţial pentru sistemele terestre europene. Dincolo de producţie, ne angajăm la transfer de tehnologie şi la cooperare strânsă cu industria locală, cu obiectivul de a integra România ca pilon-cheie în lanţul global de aprovizionare din domeniul apărării”, a spus Jae-il Son, preşedinte şi CEO al Hanwha Aerospace.

Întărirea capacităţilor de apărare ale României şi ale aliaţilor săi

Situată în Petreşti, judeţul Dâmboviţa, facilitatea va avea o suprafaţă de aproximativ 181.055 metri pătraţi şi va include linii moderne de asamblare, facilităţi de testare şi validare a performanţei, un poligon de testare de 1.751 metri, precum şi laboratoare dedicate de cercetare-dezvoltare, care vor susţine întregul ciclu de viaţă al sistemelor terestre – de la dezvoltare şi producţie, până la mentenanţă.

Într-o primă etapă, H-ACE Europe va susţine producţia locală a obuzierului autopropulsat K9 şi a vehiculului de realimentare cu muniţie K10, oferind capabilităţi de asamblare, integrare, testare şi suport pe întreg ciclul de viaţă. Obiectivul este atingerea unui nivel ridicat de localizare, de până la 80%, prin implicarea industriei româneşti.

În viziunea pe termen lung a companiei, unitatea ar putea evolua într-un hub regional pentru o gamă extinsă de sisteme terestre avansate, precum vehicule de luptă ale infanteriei (IFV), sisteme de lovire de precizie cu rază lungă şi vehicule terestre multifuncţionale fără echipaj. Această dezvoltare ar contribui la crearea de locuri de muncă, la consolidarea bazei industriale naţionale şi la întărirea capacităţilor de apărare ale României şi ale aliaţilor săi.

Hanwha Aerospace România estimează că o eventuală extindere a facilităţii, în corelare cu programul IFV, ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, cu beneficii economice semnificative pentru România.

România, nu doar beneficiar, ci şi producător, furnizor şi exportator pe piaţa globală de apărare

Compania colaborează deja cu peste 30 de parteneri români, punând bazele unei cooperări industriale extinse în cadrul strategiei sale de localizare pe termen lung. Accentul este pus pe transfer de tehnologie, dezvoltarea competenţelor şi integrarea companiilor româneşti în lanţul global de aprovizionare al Hanwha Aerospace.

„Hanwha Aerospace este pregătită să sprijine România nu doar ca beneficiar, ci şi ca producător, furnizor şi exportator pe piaţa globală de apărare. Conceptul ‘Made in Romania’ va fi în centrul abordării noastre”, a subliniat Jae-il Son.

În iulie 2024, Hanwha Aerospace a semnat un contract cu România pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 şi 36 de vehicule K10. România a devenit astfel al zecelea membru al K9 User Club şi al şaselea stat membru NATO care operează sistemul K9 calibru 155mm/52.

Înfiinţată în 2025, Hanwha Aerospace România este subsidiara locală a Hanwha Aerospace, companie cu sediul central în Coreea de Sud. Misiunea sa este de a sprijini cooperarea industrială pe termen lung, localizarea producţiei şi dezvoltarea capabilităţilor de apărare în România şi în Europa. Prin operaţiunile din România, compania susţine producţia locală, mentenanţa şi managementul pe ciclul de viaţă al sistemelor terestre avansate, în strânsă colaborare cu parteneri industriali, instituţii de cercetare şi furnizori români.

