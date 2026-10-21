Ministrul Justiţiei anunţă 79 de măsuri „pentru reforma sistemului judiciar şi consolidarea statului de drept”

Radu Marinescu a anunțat miercuri, la preluarea portofoliului de la Justiție, 79 de măsuri pentru reforma sistemului judiciar şi consolidarea statului de drept.

Printre acestea se numără:

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Victimelor

reorganizarea instituţională şi funcţională a Ministerului Justiţiei şi a instituţiilor subordonate

reforma hărţii judiciare pentru eficientizarea şi reducerea costurilor

gestionarea volumului de activitate a organelor judiciare într-o manieră optimizată, prin mecanisme alternative de soluţionare a cauzelor, precum şi valorificarea noilor tehnologii, inclusiv a inteligenţei artificiale.

”Astăzi, la sediul Ministerului Justiţiei, a avut loc semnarea protocolului de predare-primire a mandatului între noul ministru al Justiţiei, domnul Radu Marinescu, şi predecesorul său, domnul Marian-Cătălin Predoiu. Procedura marchează oficial transferul responsabilităţilor la nivelul conducerii ministerului şi asigură cadrul necesar continuării activităţii instituţionale, în condiţii de legalitate, transparenţă şi responsabilitate”, a transmis Ministerul Justiţiei într-un comunicat.

În prima şedinţă a Colegiului de conducere al ministerului au fost analizate stadiile actuale ale proiectelor aflate în derulare şi au fost stabilite coordonatele de acţiune pentru implementarea celor 79 de măsuri în domeniul Justiţiei, asumate în cadrul Programului de guvernare.

O atenţie deosebită va fi acordată reducerii deficitului de personal, modernizării infrastructurii din sistemul judiciar şi consolidării statutului profesiilor juridice.

”În paralel, vor fi accelerate demersurile pentru implementarea recomandărilor Raportului privind statul de drept (Rule of Law) 2026 referitoare la România, cu accent pe îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul justiţiei şi îmbunătăţirea mecanismelor de prevenire şi combatere a corupţiei. Implementarea tuturor măsurilor urmăreşte consolidarea unui sistem judiciar eficient, accesibil şi adaptat nevoilor societăţii, cu respectarea independenţei justiţiei şi a principiilor statului de drept”, precizează Radu Marinescu.

****