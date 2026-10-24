Dan Cărbunaru, numit purtător de cuvânt al Guvernului Niculescu

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe jurnalistul Dan Cărbunaru în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului. Decizia urmează să fie publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit unei informări a Executivului.

Dan Cărbunaru a mai deținut funcția de purtător de cuvânt al Executivului în perioada Guvernului Nicolae Ciucă, între 7 decembrie 2021 și 12 iunie 2023.

Dan Cărbunaru a fost jurnalist și acum este CEO al publicației online Calea Europeană, pe care a înființat-o în 2006.

Între 2005 și 2007 a fost director de Comunicare în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, funcție asimilată gradului de chestor de poliție.

Dan Cărbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București, în 2000, cu lucrarea „Securitatea în Spatiul Comunitar European”.

Ulterior a urmat cursuri ale Colegiului Național de Apărare (al MApN), dar și cursurile Colegiului Național de Informații (al SRI). Ultimele studii au fost absolvite cu lucrarea de dizertație “Contribuții privind Arhitectura de Securitate Europeană”.

Cărbunaru și-a început cariera jurnalistică în 1999, ca reporter la agenția de presă Mediafax, după care a lucrat la publicațiile Adevărul și Gândul.

Din 2006 a lansat proiectul Calea Europeană, iar în prezent este director al acestei publicații.

În 2005, când ministru era Vasile Blaga (PDL), Dan Cărbunaru a fost numit director al Departamentul de Informații și Relații Publice, Ministerul Administrației și Internelor, o numire controversată, întrucât nu s-a organizat un concurs pentru acest post corespunzător unei persoane cu grad de chestor.

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