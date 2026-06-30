Patronat din turism: Numărul apartamentelor clasificate s-a înjumătățit într-un an – cele retrase s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate

Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe Litoral s-a înjumătățit în doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, pentru că o mare parte dintre proprietaris-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, a declarat președinta Asociației patronale Resto Constanța, Corina Martin.

„În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță, efectele sunt deja grave și vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe Litoral s-a înjumătățit, pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri”, susține Martin, care este și secretar general-vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Situația, prezentată într-un comunicat al Asociației Patronale a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor și Producătorilor de pe Litoral:

La începutul sezonului estival 2025 existau 3.584 de apartamente clasificate, în acest an, pe situațiile oficial prezentate pe site-ul ministerului de resort mai sunt doar 1.847, cu o capacitate de 9.494 de locuri de cazare.

La nivel național sunt clasificate 7.784 de apartamente, cu 38.074 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că litoralul concentrează aproximativ 24% din apartamentele clasificate și aproape 25% din capacitatea de cazare din această categorie.

„Să ne înțelegem, apartamentele ‘lipsă’ din situațiile oficiale nu au dispărut pe undeva. O mare parte dintre proprietari au renunțat la clasificare și s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanță a diminuat cererea și a făcut tot mai puțin atractivă funcționarea în circuitul autorizat. Statul pierde de două ori: încasează mai puține taxe și impozite și stimulează, fără să își propună, dezvoltarea economiei gri. În loc să încurajeze operatorii să rămână în legalitate, măsurile adoptate au avut efectul invers”, a declarat Corina Martin, citată în comunicat.

Numărul de turiști și de înnoptări s-a redus sever în România, în urma pierderii unui segment important de turiști – bugetarii care au renunțat la vacanțe în țară, nemaifiind motivați de valoarea actual[sub formă de tichete de vacanță, mai spune asociația.

Corina Martin consideră că datele evidențiază necesitatea unor politici publice care să sprijine turismul românesc și să stimuleze menținerea în circuitul turistic a unităților de cazare autorizate, în beneficiul turiștilor, al operatorilor economici, al economiei locale și al întregii industrii naționale a turismului românesc.

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