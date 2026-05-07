Judecătorii din China au declarat ilegală încetarea contractului unui angajat al cărui loc de muncă a fost înlocuit de AI

Un tribunal din orașul chinez Hangzhou a decis că este ilegală concedierea unui angajat pe motiv că atribuțiile sale pot fi preluate de inteligența artificială, într-un caz considerat de presa locală un precedent important privind impactul AI asupra pieței muncii, potrivit El Pais.

Hotărârea a fost pronunțată de Tribunalul Popular Intermediar din Hangzhou, unul dintre principalele centre tehnologice ale Chinei și orașul de origine al gigantului Alibaba și al modelului de inteligență artificială DeepSeek.

Cazul îl privește pe Zhou, un angajat de 35 de ani al unei companii fintech, care lucra din 2022 ca supervizor de control al calității pentru modele AI. Printre responsabilitățile sale se numărau verificarea răspunsurilor generate de modele lingvistice și filtrarea conținutului ilegal sau care putea încălca normele privind protecția datelor.

Potrivit instanței, compania a încercat în ianuarie 2025 să îl retrogradeze pe Zhou și să îi reducă salariul cu 40%, de la 25.000 la 15.000 de yuani lunar. După refuzul angajatului, firma i-a reziliat contractul, invocând reorganizarea internă și reducerea personalului.

Compania a susținut în instanță că dezvoltarea tehnologiei AI a făcut inutile atribuțiile angajatului și a încercat să invoce prevederile legislației chineze care permit încetarea contractului în cazul unei „schimbări substanțiale a circumstanțelor obiective”.

Tribunalul a respins argumentul, apreciind că automatizarea și reducerea costurilor nu pot justifica unilateral concedierea unui angajat. Judecătorii au stabilit că firma nu a demonstrat imposibilitatea continuării contractului și au considerat nerezonabilă oferta alternativă făcută lui Zhou.

Instanța a decis că încetarea contractului a fost ilegală și a obligat compania să plătească despăgubiri de 260.000 de yuani (aproximativ 33.000 de euro).

Decizia intervine într-un moment în care China accelerează investițiile în inteligență artificială, pe fondul competiției tehnologice cu Statele Unite, dar se confruntă simultan cu presiuni crescute pe piața muncii, în special în rândul tinerilor și al angajaților din sectorul serviciilor.

Potrivit datelor oficiale chineze, rata șomajului în rândul persoanelor între 16 și 24 de ani a ajuns la 16,9% în martie.

Cazul din Hangzhou nu este singular. Instanțe din Guangzhou și Beijing au pronunțat anterior hotărâri similare în litigii privind angajați înlocuiți de sisteme AI, semnalând o tendință a autorităților chineze de a limita utilizarea automatizării ca justificare pentru concedieri fără compensații adecvate.

