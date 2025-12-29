Cine sunt cei 4 judecători milionari (de la stat) care nu intră la lucru în ședințele CCR

La ședința de luni a CCR au luat parte doar cinci judecători: Dacian Dragoș, Simina Tănăsescu, Iuliana Scântei, Csaba Astalosz și Mihaela Ciochină.

Ceilalți 4 judecători, propuși și susținuți de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Cristian Deliorga și Mihai Busuioc – au boicotat duminică și luni plenul CCR, blocând cvorumul.

Cine sunt, ce fac și cât câștigă cei 4, astfel încât pot să-și ermită să nu intre la lucru în ședintele Curții:

Cei 4 judecători

Cei nouă judecători ai Curții Constituționale a României obțin, pe parcursul unui an, venituri de zeci de mii de euro doar din indemnizația acordată de CCR, la care se mai adaugă, în unele cazuri, venituri din pensii.

Cei patru judecători care duminică au părăsit ședința CCR și luni nu s-au prezentat, deși au venit la sediul instanței, au fost numiți de către Parlament la propunerea grupurilor parlamentare ale PSD.

Doi dintre aceștia au fost propuși în 2019, când la șefia PSD era Liviu Dragnea.

Gheorghe Stan

Gheorghe Stan (foto) a fost procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) înainte de a fi numit în 2019 în funcția de membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților, la propunerea PSD. Soția sa, Maria-Ecaterina Stan-Humulescu, este judecătoare la Tribunalul București, promovată de la Iași. Soția acestuia a avut în 2023 venituri de aproximativ 35.000 de euro.

Conform ultimei declarații de avere publice, Gheorghe Stan deține un apartament de 137 de metri pătrați în Spania. Acesta are și două autoturisme Audi A6, unul fabricat în 2008, iar altul fabricat în 2016. Judecătorul CCR a menționat în declarația de avere un depozit bancar cu 76.989 de lei, iar în plus a declarat un dar de nuntă în valoare de 90.000 de euro.

Din ultima declarație de avere reiese că Stan a încasat în 2023 o pensie specială (de serviciu) de peste 287.000 de lei, la care se adaugă diferențe restante de peste 67.000 de lei, în total peste 354.000 de lei, adică aproape 70.000 de euro pensie de serviciu încasată în 2023.

La asta se adaugă drepturi salariale de peste 473.000 de lei, plus venituri de 59.000 de lei drept compensare de concediu de odihnă neefectuat în 2022.

Bogdan Licu

Bogdan Licu e judecător la CCR din 2022, la propunerea PSD, prin votul Camerei Deputaților. A fost vicepreședinte al CSM, după care a ocupat pe rând funcțiile de prim adjunct al procurorului general, adjunct al procurorului general, delegat în funcția de procuror general și prim adjunct al procurorului general.

Licu a trecut în declarația de avere un teren de 2.370 de metri pătrați în Ilfov și un teren agricol de 538 de metri pătrați în Călărași. Acesta mai deține, alături de soție, o casă de locuit în Ilfov și trei apartamente în Constanța și București, iar în declarația de avere mai sunt trecute două autoturisme – Toyota Land Cruiser (fabricat în 2021) și Lexus NX (fabricat în 2023).

La capitolul bunuri de lux, acesta susține că deține arme de vânătoare și ceasuri în valoare de 22.000 de euro. Pe parcursul anului 2023, Bogdan Licu i-a vândut unei persoane un apartament în valoare de 274.000 de euro și a trecut în declarația de avere 10 conturi:

9 conturi curente cu aproximativ 35.000 de euro și 2.700 de franci elvețieni;

un depozit bancar de 390.000 de euro.

Bogdan Licu a menționat că are un împrumut luat de la o persoană fizică, de 50.000 de euro, scadent în 2025. La capitolul venituri obținute în 2023, judecătorul CCR declarase că a încasat aproximativ 166.000 de euro (din salarii și pensii), în timp ce soția a încasat aproximativ 36.000 de euro (din salarii și pensii).

Cristian Deliorga

Cristian Deliorga ocupă funcția de judecător CCR din 2019, fiind numit de Senat la propunerea PSD. Între 1982 și 2006 a ocupat funcția de procuror în mai multe parchete din județul Constanța, iar apoi a devenit judecător.

Judecătorul CCR a trecut în declarația de avere un teren agricol de 4,4 hectare și două apartamente în Constanța, de 140, respectiv 70 de metri pătrați. Acesta a mai menționat că are un Mercedes ML fabricat în 2010.

În bancă, Cristian Deliorga are opt conturi, astfel: două conturi curente cu aproximativ 80.000 de euro; cinci depozite cu aproximativ 138.000 de euro; un cont la categoria „fonduri de investiții” cu aproximativ 9.000 de euro.

La capitolul venituri, Cristian Deliorga a încasat în anul 2023 aproximativ 265.000 de euro (din salariu, salarii restante și pensie).

Mihai Busuioc

Mihai Busuioc a devenit judecător al CCR în 13 iulie 2025, fiind numit de Senat și votat de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, la propunerea PSD. Acesta a fost propus de PSD când era președinte la Curtea de Conturi. Busuioc a fost și secretar general al Guvernului în cabinetul condus de Sorin Grindeanu în prima jumătate a anului 2017 și a ocupat în trecut funcții de conducere și la Ministerul Dezvoltării sau Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În cea mai recentă declarație de avere (2024) este trecut un teren intravilan de 1.688 metri pătrați în Corbeanca, achiziționat în 2015, și un apartament în București de 88 metri pătrați, cumpărat în 2003. La capitolul bunuri sunt înregistrate un autovehicul BMW, cumpărat în 2016 și mai multe conturi curente și depozite bancare în lei, dolari și euro care totalizează economii de:

159.000 euro (+52.000 euro în fonduri de investiții),

334.000 dolari (+78.200 dolari în fonduri de investiții)

435.500 lei.

Acesta a mai declarat împrumuturi acordate în nume personal în valoare de 47.000 euro. acesta nu a declarat niciun fel de debite, ipoteci sau garanții emise în beneficiul unui terț.

***