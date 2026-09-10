Judecătoarea care a suspendat activitatea de trafic aerian a ROMATSA, suspendată din funcție

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a admis, joi, cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București, implicată în cazul ROMATSA, relateaz[ Agerpres.

Suspendarea este pe perioada cercetării disciplinare declanșate de Inspecția Judiciară.

Minuta hotărârii:

„Admite propunerea formulată de Inspecția Judiciară privind suspendarea din funcție a doamnei Liliana Cătălina Alexe – judecător în cadrul Curții de Apel București. În temeiul dispozițiilor art.52 alin.(1) teza a II-a din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, dispune suspendarea din funcție a doamnei Liliana Cătălina Alexe – judecător în cadrul Curții de Apel București până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare nr. 26-1921/a1. Cu drept de contestație în termen de 5 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

Liliana Alexe este magistratul care, în luna februarie, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian ROMATSA pe o perioadă de o lună.

De asemenea, reamintim că judecătoarea Alexe s-a prezentat în sala de judecată, la Înalta Curte de Casație și Justiție, la recursul ROMATSA. Ea a dorit să prezinte motivele pentru care a pronunțat decizia, însă completul de judecată i-a pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul.

Pentru că judecătoarea a insistat, ea a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor.

În urma incidentului, Inspecția Judiciară a demarat o anchetă și, ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului.

ICCJ a admis, săptămâna trecută, recursurile formulate de Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA RA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva sentinței pronunțate de Curtea de Apel București prin care fusese dispusă suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de trafic aerian.

Implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană au fost luate în discuție și în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din luna iunie.

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