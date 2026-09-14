Judecătoare din Galați, exclusă din magistratură pentru că a amânat nejustificat pronunțarea în 387 de dosare

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis luni excluderea din magistratură a judecătoarei Daniela Marilena Stoica de la Judecătoria Galați, acuzată că a amânat, în mod repetat și fără motive scuzabile, pronunțarea în 387 de dosare civile pe perioade îndelungate de timp, de 381 de zile în unele cazuri.

„Astăzi, 14 septembrie 2026, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1058/1/2026, recursul declarat de recurenta Stoica Daniela Marilena împotriva hotărârii nr. 4J din 6 mai 2026, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 15/J/2025. Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancţionată disciplinar cu excluderea din magistratură’, în temeiul art. 273 lit. f) din Legea nr. 303/2022. Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, constatând că sunt întrunite elementele constitutive al abaterii disciplinare prevăzute de dispoziţiile art. 271 lit. g) teza I din Legea nr. 303/2022 referitoare la nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor”, anunţă Instanţa supremă într-un comunicat de presă.

În luarea acestei decizii s-a avut în vedere conduita judecătoarei Daniela Marilena Stoica care, în mod repetat şi fără motive scuzabile, a amânat pronunţarea într-un număr de 387 de cauze civile pe perioade îndelungate de timp, de până la 381 de zile, în condiţiile în care, anterior, a mai fost sancţionată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum şi pentru atitudini nedemne în timpul serviciului, menționează Curtea Supremă.

Conform Înaltei Curţi, magistraţii trebuie să îşi îndeplinească cu diligenţă îndatoririle profesionale, iar o justiţie întârziată, în lipsa unor argumente obiective şi rezonabile, creează potenţialul inducerii în societate a sentimentului de injustiţie şi erodează încrederea publică în sistemul judiciar.

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