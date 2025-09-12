Protestul magistraților nemulțumiți de micșorarea pensiilor speciale / Judecarea unui dosar în care un pacient oncologic cere un tratament vital, suspendat; CSM: Garantarea accesului la medicamente revine statului

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat un dosar prin care un bolnav de cancer cerea asigurarea tratamentului, conform Digi24, care citează avocatul bolnavului.

Suspendarea dosarului a avut loc în contextul protestului magistraţilor nemulțumiți de aprobarea legii ce le reduce cuantumul pensiei speciale (la 70% din ultimele venituri) și le crește etapizat vârsta standard de pensionare (în 10 ani, până la 65 de ani).

Când au anunțat protestele, magistrații au precizat că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, categorie în care se înscriu și cererile în instanță referitoare la accesul imediat la tratamente vitale.

De altfel, într-un alt caz cu același subiect, un complet al Curții de Apel Bucureşti a judecat dosarul, în aceeași zi, respectând promisiunea instanței.

CSM, în conflict deschis cu Guvernul: Garantarea accesului la medicamente statului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi că ”responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”.

”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM.

Reacția minsitrului Justiției: Protestul din justiţie trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat vineri, explicând că protestul magistraților nu poate anihila responsabilitatea acestora de a soluționa cauze urgente și trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români.

”Jurământul de a apăra drepturile şi libertăţile oamenilor impune, în realizarea justiţiei, să existe celeritate, mai ales atunci când justiţiabilul duce o luptă contratimp pentru viaţa”, a transmis, vineri, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, adăugând că ”protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români”, a declarat Radu Marinescu, citat de News.ro.

Ministrul a mai precizat că nu comentează ceea ce judecătorul independent este suveran a decide în cauza supusă soluţionării, dar ”tocmai această independenţă obligă la a face dreptate cetăţeanului, mai ales atunci când se opinează ca alt actor public nu ar fi făcut-o”.

”Rog, aşadar, justiţia să acţioneze cu echilibru, înţelepciune şi responsabilitate şi să evităm orice situaţie care să adâncească neîncrederea şi nemulţumirea publicului”, a mai transmis ministrul.

