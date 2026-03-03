JPMorgan recomandă investitorilor să reducă expunerea pe piețele emergente, inclusiv pe obligațiuni în lei

JPMorgan Chase & Co. le transmite investitorilor să reducă din plasamentele făcute în țările emergente, după atacul SUA asupra Iranului, avertizând că situația poate aduce oscilații mai puternice pe burse și pe piețele valutare.

Concret, banca a tăiat la jumătate recomandările prin care îi sfătuia pe clienți să fie „peste medie” investiți (overweight) în monedele și obligațiunile în monedă locală ale țărilor emergente.

„Reacțiile au fost negative, dar limitate”, spun analiștii băncii. Totuși, aceștia avertizează că „piețele nu sunt bine pregătite pentru această incertitudine pe termen scurt”.

În timp ce acțiunile din SUA au fost aproape neatinse de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, indicele FTSE al piețelor emergente a scăzut cu 2% luni, înregistrând cea mai slabă evoluție din aprilie anul trecut, când piețele au reacționat puternic la tarifele anunțate de „Liberation Day”, potrivit Bloomberg.

Alți indicatori ai stării piețelor emergente arată semne de tensiune, monedele scăzând pe măsură ce traderii au căutat refugiu în dolar. Coșul de valute din piețele emergente al JPMorgan scade de trei zile consecutive, înregistrând cea mai mare depreciere din ultima lună:

Pentru obligațiunile în moneda locală ale României recomandarea a fost redusă la jumătate față de poziția anterioară de supra-ponderare (overweight)

Un indice important al monedelor emergente, calculat de MSCI, a scăzut luni cu 0,9%, cel mai accelerat declin din ultimele patru luni.

Cele mai afectate au fost:

forintul maghiar

zlotul polonez

JPMorgan a redus cu aproximativ 50% recomandările optimiste pentru:

forintul maghiar

lira turcească

obligațiunile în monedă locală din România și Africa de Sud

În schimb, banca a păstrat recomandările neutre pentru obligațiunile suverane și corporative și rămâne precaută pe Orientul Mijlociu.

Potrivit analiștilor, problema principală este incertitudinea. Investitorii erau deja puternic poziționați pe piețele emergente, iar multe obligațiuni mizau pe viitoare scăderi de dobândă. Într-un astfel de context, orice escaladare militară poate duce rapid la retrageri de capital și scăderi de curs.

„Este posibil să reducem și mai mult expunerea sau, dimpotrivă, să o creștem din nou într-un interval mai scurt decât de obicei, având în vedere imprevizibilitatea conflictelor armate”, au transmis strategii.

JPMorgan rămâne mai optimistă în privința Americii Latine, pe care o consideră mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile prețului petrolului și mai bine poziționată din punct de vedere al randamentelor.

„Durata conflictului și ce urmează după sunt esențiale, dar implică un grad mare de incertitudine”, avertizează analiștii, subliniind că o escaladare ar putea afecta economia globală, în special prin creșterea prețului petrolului.

