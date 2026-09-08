JP Morgan și instituții financiare, întâlnire la guvern: Îngrijorări privind ritmul reformelor și traiectoria deficitului

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, în cadrul unei întâlniri cu investitori străini, că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline care să continue consolidarea fiscală și reformele necesare reducerii dezechilibrelor structurale, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc cu reprezentanți ai J.P. Morgan, ai unor companii cu capital străin și ai unor instituții financiare internaționale și s-a concentrat pe finanțele publice, perspectiva deficitului bugetar, costurile de finanțare ale statului și absorbția fondurilor europene.

Investitorii au apreciat măsurile adoptate de Guvern în ultimul an pentru reducerea deficitului și controlul cheltuielilor publice, dar au avertizat că rezultatele trebuie consolidate, iar predictibilitatea politicilor fiscale și economice este esențială pentru investițiile pe termen mediu și lung.

Reprezentanții mediului de afaceri și-au exprimat, totodată, îngrijorarea că eventuale schimbări în configurația guvernamentală ar putea afecta ritmul reformelor, controlul cheltuielilor și traiectoria de reducere a deficitului, se arată în comunicat.

„România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline și de un premier responsabil, care să poată continua procesul de consolidare fiscală în anii următori și reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale”, a declarat Bolojan.

Premierul a spus că reducerea deficitului trebuie să continue prin controlul cheltuielilor publice, eficientizarea aparatului de stat și prioritizarea investițiilor.

Un alt subiect al discuțiilor a fost absorbția fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special a componentei de granturi.

„Vom face toate eforturile pentru ca rata de absorbție a fondurilor din PNRR să se maximizeze până la sfârșitul anului. Trebuie să valorificăm această resursă pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei”, a spus Bolojan.

Premierul a reafirmat angajamentul României de a continua consolidarea fiscală, de a reduce riscurile asociate finanțelor publice și de a menține dialogul cu investitorii, instituțiile financiare internaționale și partenerii europeni.

La întâlnire au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

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