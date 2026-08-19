JP Morgan: Prețurile produselor agricole cresc puternic, putând declanșa o criză alimentară la nivel global

Avertismentul de săptămâna trecută al analistei JPMorgan, Nora Szentivanyi, conform căruia următoarea criză alimentară globală ar putea să se declanșeze chiar de anul viitor, a fost un semnal de alarmă major pentru specialiști, și vine în urma mai multor avertismente ale unor instituții financiare care spun că inflația la produsele alimentare este pa cale să accelereze din nou.

Referitor la prețurile agricole, Bloomberg a scris că contractele futures pentru porumb din SUA, cel mai mare producător din lume, s-au scumpit după ce rezultatele preliminare ale Pro Farmer Crop Tour au indicat randamente mai slabe decât așteptările.

SUA: Pierderi de recoltă

Estimările privind randamentul porumbului au fost cu aproximativ 3% mai mici decât anul trecut în Ohio și cu 14% mai mici în Dakota de Sud. Prognoza pentru soia a scăzut și ea, în timp ce furtunile severe și inundațiile din Indiana și Ohio au amplificat îngrijorările cu privire la alte pierderi aduse principalelor culturi agricole.

„Starea culturilor a stimulat oarecum piețele până acum, având în vedere randamentele mai mici așteptate și vremea nefavorabilă”, a declarat Eliza Redfern, analist la Bendigo Bank Agribusiness.

Prețurile contractelor futures pentru porumb la bursa din Chicago se apropie de vârful atins în 2026, în timp ce contractele futures pentru grâu se apropie de maximele înregistrate în 2023.

Între timp, și poate cel mai alarmant, complexul agricol mai larg confirmă creșterea prețurilor materiilor prime non-tehnice. Indicele Bloomberg pentru agricultură a crescut la aproximativ 406, cel mai ridicat nivel după anul 2023 și cu aproximativ 27% peste minimul din 2024.

Prețul de referință rămâne sub vârfurile extreme atinse în timpul crizei Primăverii Arabe din 2008-2010 și al crizei alimentare din 2021-2022, dar impulsul său ascendent, care se accelerează, sugerează că presiunea inflaționistă se acumulează în complexul agricol mai larg.

Cele mai recente scumpiri oferă dovezi suplimentare că scenariul crizei alimentare globale anticipat de JP Morgan ar putea deveni realitate în 2027.

Între timp, prețul motorinei crește mult mai repede decât petrolul, un indiciu cheie al unei „furtuni perfecte” care cuprinde piața produselor petroliere rafinate, care va pune cu siguranță presiuni inflaționiste pe prețurile alimentelor.

Seceta și războiul din Golf afectează Europa

Și analiștii de la Oxford Economics anticipează scumpiri importante ale alimentelor. Prețurile mondiale la alimente ar urma să crească cu 11,8% în acest an și cu 4,8% în 2027, cel mai grav impact fiind prognozat pentru culturile de cereale, fructe și legume precum și pentru produsele lactate

Aceste scumpiri vin contextul în care căldura extremă și seceta din Europa au afectat culturile agricole, în timp ce fermierii se confruntă și cu prețuri ridicate la energie și îngrășăminte, provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

După valurile succesive de caniculă care au lovit Europa, Asociația europeană pentru comerțul cu cereale, Coceral, și-a revizuit în scădere estimările pentru recolta combinată de cereale din UE-27 și Marea Britanie de la 295,5 milioane de tone, până la 286,6 milioane de tone. Comparativ, în 2025 recolta combinată s-a situat la 310 milioane de tone.

Pe lângă valurile de caniculă care au provocat pagube substanțiale culturilor agricole, fermierii se confruntă și cu costuri mai mari din cauza perturbării aprovizionării cu petrol și alte materii prime în urma blocării Strâmtorii Ormuz din cauza războiului cu Iranul.

Scumpiri bruște la motorină și îngrășăminte

Potrivit calculelor Oxford Economics, prețurile globale la motorină au crescut cu 36% în ritm anual în iulie, influențate parțial de perturbările din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce prețurile îngrășămintelor ar urma să se majoreze cu 22% în acest an. În paralel, războiul din Ucraina are și el un impact semnificativ asupra prețurilor globale ale alimentelor.

Atacurile asupra porturilor, terminalelor de încărcare și navelor rusești și ucrainene, precum și perturbările exporturilor de cereale din Marea Neagră și Marea Azov, ar putea afecta 86 de milioane de tone din capacitatea anuală de export de cereale (52 de milioane de tone din Rusia și 34 de milioane de tone din Ucraina), echivalentul a aproape 17% din exporturile globale de cereale, potrivit Oxford Economics.

Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de Oxford Economics urmărește prețurile materiilor prime, astfel încât o creștere nu se traduce automat într-o creștere echivalentă a prețurilor la supermarketuri.

Creșterea prognozată pentru 2026 este încă mai mică decât avansul de 14,2% înregistrat în 2022.

Fiind o cultură agricolă care utilizează foarte multe îngrășăminte, grâul este supus celei mai mari presiuni, prețurile fiind așteptate să crească cu 36% de la an la an, la 6,92 dolari pe bușel (27 de kilograme de grâu) în al treilea trimestru al anului 2026, potrivit analiștilor. Asta înseamnă că prețurile alimentelor proaspete ar putea începe să reflecte scumpirile între octombrie și noiembrie 2026, în timp ce cel mai mare impact asupra prețurilor alimentelor procesate s-ar putea resimți între februarie și mai 2027.

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